Ni Sierra Morena ni Monfragüe: el último bastión que el lince ibérico ha conquistado en el sur de España

Las claves nuevo Generado con IA El lince ibérico sigue ampliando su territorio en España con la llegada de nuevos ejemplares a zonas donde antes no estaba presente. Wonders, un joven lince nacido en Cáceres en 2025, fue rescatado junto a sus hermanos tras la muerte de su madre por atropello. Tras recuperarse en un centro de cría, Wonders fue liberado en Monfragüe y posteriormente trasladado a Murcia para reforzar la población local. La colaboración entre comunidades autónomas ha sido clave para consolidar nuevos bastiones del lince ibérico y superar los 250 ejemplares monitorizados.

El lince ibérico continúa ampliando su territorio en España con la llegada de nuevos ejemplares a zonas donde su presencia era inexistente hasta hace poco. El último caso lo protagoniza Wonders, un joven lince extremeño trasladado a Murcia.

Su historia comienza en marzo de 2025, cuando nació en libertad en Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Junto a sus hermanos, Wof y Wendy, formaba parte de una camada que parecía destinada a crecer en el medio natural.

Sin embargo, apenas unos días después de su nacimiento, su madre, Urava, murió atropellada en las inmediaciones. Este suceso dejó a las tres crías completamente desprotegidas, en una situación crítica que comprometía seriamente su supervivencia.

La rápida intervención de los Agentes del Medio Natural resultó decisiva. Tras una intensa búsqueda, lograron localizar y rescatar a los cachorros, evitando una muerte casi segura en un entorno sin la protección materna.

Posteriormente, los tres linces fueron trasladados al Centro de Cría en Cautividad de Granadilla. Allí, bajo supervisión especializada, iniciaron un proceso de recuperación que resultaría clave para su desarrollo y futura reintroducción.

Wonders refuerza un bastión

En el centro, los cachorros fueron acogidos por una hembra llamada Flora, que los adoptó como propios. Esta integración permitió que los pequeños desarrollaran comportamientos esenciales para su vida en libertad en condiciones adecuadas.

Cinco meses después, los tres ejemplares dieron un paso crucial. Tras superar controles sanitarios y de adaptación, fueron liberados en una zona de presuelta del Parque Nacional de Monfragüe, marcando un hito en este espacio natural.

La introducción de estos linces en Monfragüe supuso la llegada de la especie a este enclave. Según las autoridades, la evolución de los animales en este entorno ha sido positiva desde su reintroducción en agosto del año pasado.

El recorrido de Wonders no terminó ahí. Recientemente, el ejemplar ha sido trasladado desde Extremadura hasta la Región de Murcia, cruzando la Península con el objetivo de reforzar la población de lince ibérico en esta comunidad.

La suelta se produjo el pasado martes, en un acto que reunió a responsables de ambas administraciones. Este movimiento forma parte de una estrategia coordinada para expandir y consolidar nuevas poblaciones de la especie.

Desde Extremadura destacan el éxito del programa de reintroducción, que ha permitido superar los 250 ejemplares monitorizados. Además, recuerdan que en 2024 el lince ibérico pasó de estar en peligro de extinción a ser considerado vulnerable.

Las autoridades insisten en que la colaboración entre comunidades autónomas está siendo determinante. Este modelo permite compartir recursos y ejemplares para asegurar la viabilidad genética y territorial de la especie a largo plazo.

La historia de Wonders simboliza este esfuerzo conjunto. Su llegada a Murcia no solo refuerza una población emergente, sino que consolida un nuevo bastión para el lince ibérico en el sur de España.