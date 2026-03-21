Las claves nuevo Generado con IA El rover Curiosity halló por accidente azufre elemental puro en una roca de Marte, algo nunca antes detectado en el planeta. La presencia de azufre nativo implica procesos geológicos inusuales, como actividad volcánica o hidrotermal, que no se esperaban en la zona de Gediz Vallis. El hallazgo sugiere que podría haber un campo de rocas similares, lo que abre nuevas incógnitas sobre la historia geológica y química de Marte. El descubrimiento no implica vida, pero revela un entorno químico inesperado que obliga a replantear las hipótesis sobre el pasado marciano.

A veces la ciencia planetaria no avanza con un taladro, sino con un tropiezo. En mayo de 2024, Curiosity pasó por encima de una roca corriente en el canal de Gediz Vallis, en Marte, y la partió como quien pisa una galleta seca. Dentro apareció un amarillo imposible.

Lo que asomó no era un sulfato más, habituales en el planeta desde hace años, sino azufre elemental (brimstone): cristales puros, sin oxígeno ni otros metales acompañando al azufre. La NASA lo presentó como la primera detección confirmada de este mineral en forma nativa en el planeta rojo.

La sorpresa es doble porque el hallazgo no llegó con grandes fanfarrias instrumentales. La piedra se abrió por accidente y, solo después, el rover pudo apuntar sus sensores de contacto para verificar composición. Canadá recordó que su APXS, montado en el brazo de Curiosity, fue clave para confirmar el carácter elemental del material.

En términos geológicos, el problema es que el azufre nativo suele requerir condiciones específicas: entornos reductores, química volcánica concreta o circuitos hidrotermales capaces de concentrarlo sin transformarlo en sales. En Gediz Vallis, el guion estándar no predecía un campo de azufre puro esperando a ser triturado.

Por eso la frase de Ashwin Vasavada —“como encontrar un oasis en el desierto”— se volvió titular. La metáfora no es poética: si hay un campo de rocas similares, la zona podría estar revelando un proceso regional desconocido, no una rareza aislada.

No es una roca aislada

La NASA reforzó esa idea meses después, cuando Curiosity captó una última panorámica de un campo de piedras claras asociadas al primer hallazgo antes de abandonar el canal. El mensaje era prudente pero claro: no saben aún por qué se formaron allí, y eso abre un campo de investigación.

Gediz Vallis, además, ya era un lugar con historia dentro de la historia: un antiguo corredor modelado por episodios de agua y transporte de sedimentos, una especie de cicatriz que atraviesa las laderas del Monte Sharp. Encontrar química rara en un paisaje así obliga a volver a pensar qué fluidos circularon y cuándo.

El azufre es esencial para la vida terrestre y forma parte de aminoácidos y metabolismos, pero en Marte también puede surgir sin biología. La noticia no es el haber encontrado vida en Marte directamente, sino un entorno químico que aún no entendemos.

Lo más interesante es lo que sugiere sobre el Marte que no vimos. Un depósito de azufre nativo podría apuntar a fases volcánicas con gases sulfurosos, a alteración hidrotermal localizada o a reacciones químicas favorecidas por condiciones antiguas que hoy ya no existen en superficie. Son hipótesis abiertas, no conclusiones.

También es una lección sobre sesgos de exploración: si Curiosity no hubiera pisado justo ese canto, quizá el azufre seguiría camuflado bajo una costra anodina. En Marte, el azar cuenta porque el muestreo es mínimo: un rover ve metros donde un geólogo en Tierra vería kilómetros.

A partir de aquí, la misión entra en modo detective. La estrategia es buscar más ejemplares, comparar su contexto sedimentario y cruzar señales con otros minerales del canal. Si el azufre aparece asociado a un tipo de roca concreto, el rompecabezas se estrecha; si está disperso, la historia será otra.