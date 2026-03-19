Confirmado por los científicos: Marte sufre la peor tormenta solar y acumula una radiación histórica

Las claves nuevo Generado con IA Una supertormenta solar en mayo de 2024 impactó Marte con la mayor radiación registrada por el rover Curiosity y los orbitadores de la ESA. El orbitador ExoMars midió en 64 horas una dosis de radiación equivalente a 200 días normales, inundando la atmósfera superior de Marte con electrones. Debido a la ausencia de campo magnético global, Marte quedó expuesto directamente a la radiación, lo que obliga a revisar los protocolos de protección para futuras misiones. La saturación de electrones puede bloquear señales de radio y radar, complicando la comunicación entre Marte y la Tierra durante tormentas solares extremas.

En mayo de 2024, fuimos testigos de una supertormenta solar, un evento de actividad solar extrema que impactó tanto a la Tierra como a Marte, dejando un importante sello en el planeta rojo que ahora los científicos han sacado a la luz.

El acontecimiento en cuestión fue la tormenta geomagnética más intensa en 20 años, provocando auroras visibles en latitudes inusualmente bajas, como México y el sur de Europa. Mientras la Tierra se recuperaba, una llamarada de clase X12 -una de las más poderosas y temibles registradas- fue directa a Marte.

Fue en este momento cuando el rover Curiosity midió la mayor dosis de radiación de toda su misión y los orbitadores de la ESA detectaron la inundación récord de electrones en la atmósfera marciana. Ahora, prácticamente dos años después, los datos analizados revelan niveles de actividad sin precedentes y los científicos están atónitos.

La tormenta inundó la atmósfera superior de Marte.

Las consecuencias de la supertormenta solar en Marte

El detector de radiación del orbitador ExoMars (TGO) registró marcadores históricos en el planeta rojo: en solo 64 horas una dosis equivalente a 200 días normales en Marte, una auténtica barbaridad que demuestra el poder de la actividad solar de hace un par de años.

La tormenta inundó la atmósfera superior del planeta con una cantidad de electrones nunca antes vista, con aumentos de hasta el 278% a 130 km de altitud. A diferencia de la Tierra, Marte carece de un campo magnético global, lo que permite que estas tormentas solares invadan su atmósfera y expongan la superficie directamente a la radiación.

A pesar de que sea realmente un suceso alarmante, que hasta llega a asustar por la brutalidad de las tormentas solares, supone un hito científico porque permitió observar por primera vez la máxima capacidad de respuesta atmosférica de Marte ante el Sol.

La tormenta demostró cómo el planeta vecino sigue perdiendo su atmósfera hoy en día. Al no tener un campo magnético global, las partículas solares chocaron directamente con los átomos de la atmósfera superior, arrancándoles sus electrones

En corto, la supertormenta confirma que Marte es un entorno mucho más hostil de lo previsto durante los picos de actividad solar, obligando a rediseñar los protocolos de protección para las expediciones de la próxima década.

De hecho, tanto el Mars Express como el TGO sufrieron errores de memoria y reinicios debido al impacto de partículas de alta energía, por lo que los expertos de la NASA están estudiando cómo mejorar esos protocolos de seguridad de cara a próximos fenómenos que puedan "salpicar" al planeta.

La saturación de electrones en la atmósfera puede bloquear las señales de radio y radar, lo que impediría la comunicación entre la base en tierra y la Tierra durante el evento, de modo que este es el siguiente paso para seguir analizando este tipo de perturbaciones.