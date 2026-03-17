Ni carroñeros ni humanos: los cuervos siguen a los lobos más de 150 km para trazar un mapa mental de comida futura

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio en Yellowstone revela que los cuervos memorizan las zonas donde los lobos cazan y crean mapas mentales para buscar comida. Los cuervos no siguen a los lobos constantemente, sino que vuelven a lugares de caza exitosos incluso después de largos periodos de tiempo. Las aves pueden recorrer hasta 155 km en un día y diferencian entre las estrategias de lobos y pumas al buscar carroña. La relación entre cuervos y lobos es asimétrica: los lobos intentan proteger sus presas, pero los cuervos logran aprovechar la carroña gracias a su inteligencia.

En Yellowstone, los cuervos comunes están protagonizando unas escenas que son dignas de cualquier película de Disney, mostrando una 'amistad' sin igual con los lobos. Un estudio en Science sugiere que memorizan dónde se concentran las cacerías y vuelven a esos puntos como si siguieran un mapa mental de comida probable.

El trabajo desmonta una imagen popular: la del cuervo pegado al lobo como sombra una y otra vez. En más de dos años y medio de seguimiento, los investigadores apenas detectaron un caso de persecución prolongada (más de una hora), pese a que los pájaros llegaban rápido a los cadáveres.

La clave está en la escala. El equipo colocó GPS a 69 cuervos y comparó sus rutas con los movimientos de 20 lobos monitorizados en el parque. El conjunto sumó cientos de miles de localizaciones, suficientes para buscar patrones robustos.

Lo que apareció fue una geografía de recursos. Los cuervos revisaban zonas donde, estadísticamente, los lobos matan más: valles abiertos, llanuras y corredores con persecuciones más eficaces. Allí, la probabilidad de carroña es mayor y el viaje se vuelve rentable.

Algunos movimientos fueron casi rectilíneos, como si el ave tuviera una coordenada interna. Los investigadores describen vuelos de hasta 155 kilómetros en un día, con trayectorias directas hacia celdas del mapa donde el registro de muertes era alto.

Observan patrones y sacan conclusiones

Los autores midieron algo más que distancia: también el tiempo. Las revisitas a áreas de caza se separaban por una mediana de días y, en casos extremos, por casi un año, lo que sugiere memoria espacial de largo plazo, no una simple reacción.

Esto no elimina las pistas clásicas. A distancias cortas, los cuervos pueden usar señales acústicas o visuales, desde aullidos hasta la propia presencia del grupo de lobos. Pero el hallazgo central es que no dependen de seguirlos constantemente, sino que elaboran mapas mentales buscando patrones en la caza.

La investigación tiene otro matiz: no todas las muertes son igual de visibles. Los lobos cazan en grupo y a menudo en espacios abiertos; los pumas, más solitarios, tienden a cubrir sus presas y moverse en terreno más cerrado. Los cuervos parecen saber esa diferencia.

Que un cerebro del tamaño aproximado de un pulgar sostenga información sobre miles de kilómetros cuadrados es lo que más sorprendió al equipo. El propio autor lo plantea como una cura de humildad: hemos subestimado la sofisticación cognitiva en libertad.

El vínculo, además, no es un pacto idílico. Los lobos intentan proteger la presa: se han observado manadas ahuyentando a los cuervos e incluso turnos de vigilancia. Aun así, cuando llegan decenas de aves, la carne puede desaparecer rápido.

En términos energéticos, un cuervo puede llevarse unos 220 gramos de carne, y multiplicado por un grupo ruidoso el coste para los lobos deja de ser trivial. Es una relación asimétrica, más parasitismo oportunista que cooperación.