Tailandia cambia las normas: elimina el plástico de sus supermercados y lo sustituye por una idea que marca la diferencia

En el supermercado Rimping en Chiang Mai se ha eliminado el plástico con un elemento más natural: Tailandia toma la delantera. Más información : Tailandia cambia las normas: todos los españoles pueden ser rechazados si su viaje excede de 30 días y no cumplen requisitos.

Las claves nuevo Generado con IA Tailandia ha sustituido el plástico en supermercados por hojas de plátano frescas para envolver productos agrícolas. La iniciativa se originó en marzo de 2019 en el supermercado Rimping de Chiang Mai y rescata una tradición local asiática. Las hojas de plátano son grandes, flexibles, resistentes al agua, biodegradables y abundantes en regiones tropicales. El éxito de la medida ha inspirado a supermercados de países como Vietnam y Filipinas a adoptar soluciones similares.

Tailandia acaba de encontrar la solución al abuso de uso de plástico en los supermercados, y lo mejor es que ha dado con la idea recurriendo a un elemento natural que, además, estiliza aún más los productos y la fruta.

La iniciativa comenzó en marzo de 2019 en el supermercado Rimping en Chiang Mai y ya se está empleando en establecimientos reales: se están utilizando hojas de plátano frescas para agrupar y proteger productos agrícolas en lugar de bandejas de poliestireno y film plástico.

Esta práctica rescata una tradición antigua de los mercados locales asiáticos para adaptarla al comercio moderno como una solución sostenible, confirmando con ello que lo clásico siempre vuelve y que ciertas prácticas del pasado aún funcionan en la actualidad, siendo incluso más efectivas en muchos casos.

Las hojas de plátano frescas sustituyen al plástico en Tailandia.

¿Adiós al plástico en los supermercados?

Aunque no lo parezca, las hojas de plátano son ideales porque son grandes, flexibles, resistentes al agua y biodegradables. Además, son un subproducto agrícola abundante en regiones tropicales y por tanto son fáciles de conseguir en zonas como Tailandia.

El problema del abuso del plástico lleva años en la conversación, pero ahora puede que se haya encontrado, por lo menos, una forma de frenar su uso en centros tan importantes como los supermercados, donde se emplean incontables cantidades para embalar, transportar e incluso mantener la comida.

Y lo más positivo es que este cambio se está contagiando. El éxito de Rimping inspiró a grandes cadenas en otros países como Vietnam (Lotte Mart, Saigon Co.op) y Filipinas a probar métodos similares, por lo que la reacción en cadena ya está en marcha y puede suponer un gran respiro para el planeta.

No obstante, también hay puntos negativos en esta cuestión, y es que aunque esta nueva práctica reduce drásticamente el empleo de plásticos de un solo uso, los paquetes todavía suelen llevar una pequeña etiqueta adhesiva de plástico con el código de barras.

Pero, grosso modo, estamos ante un gran avance que puede cambiar completamente el modo en el que se ofrecen los productos en los supermercados, por lo menos en Oriente, puesto que en territorio occidental se continúa haciendo uso del plástico para muchísimas cosas.

En Europa o Norteamérica, el coste de importar estas hojas podría superar al del plástico, lo que limita su uso a una opción de nicho o lujo, pero aun así la propuesta es un paso en la dirección correcta.

Procesar las hojas a escala industrial requiere un flujo de trabajo higiénico (lavado, aplanado y recorte) que todavía no está totalmente automatizado a nivel global, pero con el tiempo se puede encontrar un método que permita seguir los pasos del exitoso supermercado de Tailandia.