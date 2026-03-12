Aparece en el Atlántico una colosal e impactante bestia marina: "Su presencia fue profundamente sorprendente"

Las claves nuevo Generado con IA Investigadores argentinos hallaron una medusa fantasma gigante a 253 metros de profundidad en el talud continental argentino. El ejemplar tiene una campana de un metro y brazos bucales de hasta 10 metros, alcanzando el tamaño de un autobús escolar. La medusa fantasma es una de las criaturas más raras de las profundidades, con menos de 130 avistamientos registrados en todo el mundo desde 1910. Su aparición en aguas relativamente poco profundas y su gran tamaño han causado gran revuelo en la comunidad científica.

Rara vez se suele encontrar a una criatura tan colosal en el océano, pero una expedición científica liderada por investigadores argentinos documentó el hallazgo de una medusa fantasma gigante a 253 metros de profundidad en el talud continental argentino.

El ejemplar, captado por el buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute, cuenta con una campana de un metro y brazos bucales de hasta 10 metros, convirtiéndose en un espécimen del tamaño de un autobús escolar. Es decir, que es un monstruo marino impactante que tiene a los científicos fascinados.

"Su presencia etérea y delicada en un entorno tan extremo fue profundamente sorprendente", asegura María Emilia Bravo, bióloga marina de la Universidad de Buenos Aires y científica jefe de la expedición en cuestión en el Atlántico, al medio The New York Times.

La medusa fantasma gigante es una de las criaturas más raras y enigmáticas de las profundidades oceánicas. El apodo de "fantasma" lo recibe por su apariencia etérea y su coloración rojiza oscura o púrpura profunda que la hace casi invisible en el abismo.

Su cuerpo principal, lo que se conoce como la campana, puede medir más de 1 metro de diámetro y puede alcanzar una longitud total de hasta 10 u 11 metros, por lo que el ejemplar encontrado en las aguas de Argentina encaja dentro de los parámetros habituales de la especie, que son desde luego increíbles.

El hallazgo liderado por María Emilia Bravo y su equipo es muy destacable porque este tipo de animal es extremadamente difícil de ver. Desde que fue descubierto en 1910, solo se han registrado poco más de 100 a 130 encuentros en todo el mundo, para que os hagáis una idea de la magnitud del descubrimiento.

La medusa fantasma habita en las profundidades del océano, generalmente entre los 1.000 y 4.000 metros de profundidad -lo que se conoce como zona de medianoche-, aunque se han registrado avistamientos puntuales a unos 250 metros que rompen con las reglas habituales de su hábitat.

Si bien es cierto que se producen avistamientos de especies extrañas de manera bastante regular, la aparición de la medusa fantasma en esta ocasión ha provocado un fuerte revuelo en la comunidad científica, tanto por la zona en la que ha sido hallada como por ese inmenso tamaño que luce en las aguas.

Puede que, a partir de ahora, se realicen descubrimientos con más facilidad al haber dado en un punto clave de las aguas, pero lo más probable es que este momento tarde bastante en repetirse: los implicados han tenido una suerte única y que pocos encuentran.