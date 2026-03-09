Confirmado por los científicos: las plantas hablan entre ellas como los humanos y se avisan de peligros inminentes
Un estudio realizado por profesionales de la Universidad de Saitama en Japón confirma lo que muchos temían: las plantas pueden comunicarse.
Científicos japoneses han confirmado que las plantas pueden comunicarse entre sí y avisarse de peligros inminentes mediante señales químicas.
Cuando una planta es dañada, libera compuestos orgánicos volátiles al aire que alertan a las plantas cercanas, activando sus mecanismos de defensa.
El olor a hierba recién cortada es una señal química de alarma que utilizan las plantas para advertir a sus compañeras de una amenaza.
El mecanismo de comunicación vegetal es similar al de las neuronas animales, implicando señales de calcio que recorren rápidamente las hojas.
Científicos de Japón lo confirman: las plantas pueden comunicarse y mantienen conversaciones entre ellas. A pesar de que parezca un asunto de pura película de ciencia ficción, la investigación liderada por el biólogo molecular Masatsugu Toyota es sólida y más que concluyente.
Con el estudio publicado en la revista Nature Communications, el equipo de profesionales nipón afirma que este es un descubrimiento histórico para la botánica, puesto que tras años de investigación y teorías ahora ya sabemos que las plantas, de igual manera que los humanos, pueden avisarse de peligros.
Aunque no mantienen conversaciones como nos las imaginamos, las plantas son capaces de alarmar a sus "compañeras" cuando se sienten amenazadas o cuando están sufriendo algún daño y podemos saberlo: cuando ocurre es cuando palpamos ese olor a hierba recién cortada.
El olor a hierba recién cortada es la clave
Masatsugu Toyota y el resto de miembros de la investigación demuestran que las plantas no son seres pasivos, sino que mantienen una "charla" química constante.