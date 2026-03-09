Científicos brasileños hallan un extraño animal de 320 kilos: llevaba 100 años extinto y es un 'ingeniero ecológico'

Las claves nuevo Generado con IA Científicos han encontrado ejemplares vivos de tapir brasileño en el Parque Estatal Cunhambebe, Río de Janeiro, donde se creía extinto desde hace más de 100 años. Las cámaras trampa captaron a una hembra con su cría, confirmando que la especie no solo ha regresado, sino que se está reproduciendo en la zona. El regreso del tapir parece haber sido natural, facilitado por la conectividad de los corredores forestales de la Mata Atlántica. El tapir brasileño es clave para la regeneración del bosque como dispersor de semillas, pero sigue en la lista roja de especies vulnerables o en peligro crítico en Brasil.

Acaba de producirse en Brasil un hallazgo histórico: científicos han encontrado vivo tapir brasileño (Tapirus terrestris) en el Parque Estatal Cunhambebe, la especie se creía extinta en esa región del estado de Río de Janeiro desde hace más de 100 años.

La investigación, liderada por un equipo del Instituto Estatal del Medio Ambiente (Inea), confirmó la presencia de al menos tres o cuatro ejemplares tras revisar cámaras trampa instaladas en puntos estratégicos del parque: no hay duda de que el animal aún deambula por la localización mencionada de Brasil.

Las imágenes captaron a una hembra con su cría, lo que indica que no solo han regresado, sino que se están reproduciendo con éxito en la zona, y eso son tremendas noticias para el futuro de la especie.

La especie asegura su futuro

A diferencia de otros proyectos de reintroducción, este regreso parece haber sido natural y espontáneo, facilitado por la conectividad de los corredores forestales de la Mata Atlántica, lo que es muy positivo porque significa que, en este caso, el tapir brasileño ha conectado de manera sencilla con el entorno.

El último registro oficial de la especie en esta zona específica databa de 1914, y su ausencia prolongada se debió principalmente a la caza y la pérdida de hábitat por la urbanización y la agricultura, haciendo que el tapir tuviera que exiliarse a otras áreas para sobrevivir. Pero ahora, como se puede observar, las cosas han cambiado.

No obstante, a pesar de que el hallazgo es esperanzador, el tapir sigue en la lista roja de especies vulnerables o en peligro crítico en Brasil, por lo que hay que proteger a los supervivientes con todo lo posible. Sobre todo, hay que mantener a los pequeños a salvo.

Que haya crías importa por una razón sencilla: sin reproducción no hay continuación, solo supervivientes aislados. Aunque todavía hay incógnitas alrededor de esta reaparición, como por ejemplo de dónde salen estos ejemplares en particular, los científicos están centrados ahora mismo en asegurar su área selvática.

Para dar una explicación lógica, las autoridades ambientales han hecho hincapié en que se trata de vida libre y que no hubo manejo directo en el lugar, reintroduciendo directamente a tapires de otras zonas. Pero el origen aún no es del todo claro y para ello, probablemente, se realizarán análisis genéticos.

Descrito como un ingeniero ecológico, el tapir es de vital importancia puesto que es un dispersor de semillas, una pieza clave que permite que el bosque que habita se regenere y mantenga diversidad vegetal: su presencia puede cambiar las tablas y equilibrar la balanza hacia comunidades forestales más sólidas.