Los astrónomos temen que la estrella 'hipergigante' WOH G64 explote: su temperatura ha aumentado 1.000ºC

Las claves nuevo Generado con IA La estrella hipergigante WOH G64, en la Gran Nube de Magallanes, ha aumentado su temperatura en 1.000ºC y su brillo ha descendido abruptamente. Los astrónomos creen que WOH G64 podría explotar como supernova próximamente, lo que sería un fenómeno visible desde la Tierra. WOH G64 es una de las estrellas más grandes conocidas, con un radio hasta 1.500 veces mayor que el del Sol y una luminosidad excepcional. Algunas teorías sugieren que WOH G64 podría ser en realidad un sistema de dos estrellas, lo que explicaría sus cambios de color y brillo.

La Gran Nube de Magallanes es una de las galaxias vecinas de la Vía Láctea, donde se encuentra nuestro Sistema Solar. Se trata de una galaxia pequeña, pero que contiene estrellas monstruosas y los astrónomos han puesto sus ojos sobre una de ellas.

Lleva el nombre de WOH G64 y es una de las estrellas más grandes que se conocen de la Gran Nube de Magallanes. Esta estrella hipergigante ha mostrado cambios notables en su color y brillo, lo que puede significar que tiene los días contados.

Las estrellas al final de su vida pueden explotar como una supernova y eso es precisamente lo que atrae a los investigadores que han detectado su cambio de color: "No podemos predecir el futuro de WOH G64", escriben en un artículo para Nature Astronomy.

En la década de 1980, esta estrella fue clasificada como una de las supergigantes rojas más frías jamás observadas. Pero entre los años 2013 y 2014 su luz ha pasado a ser de un amarillo mucho más cálido, lo que significa que ha aumentado su temperatura.

Los autores del estudio estiman que el incremento de la temperatura está estimado en 1.000ºC. Más recientemente, en 2025, su brillo ha descendido abruptamente y esto ha puesto en alerta a los científicos. Se preguntan si veremos explotar a WOH G64.

Espectáculo sin precedentes

Sin duda, es una estrella especial: su radio es hasta 1.500 veces mayor que el del Sol y su masa la convierte en una de las más luminosas y masivas de la Gran Nube de Magallanes. Su destino, sin embargo, es transformarse en supernova o colapsar en un agujero negro.

Todavía no existen certezas sobre cuándo podría tener lugar este fenómeno. Es más, existe una hipótesis según la cual esta estrella ha podido ser amarilla durante todo el tiempo. Si se han observado cambios en su luz se debería a una capa de polvo que la rodea.

De ese modo, habría dado la sensación de que era una estrella mucho más fría de lo que realmente era durante años. El astrónomo Gonzalo Muñoz Sánchez, del Observatorio Nacional de Atenas también sostiene que podría ser, en realidad, un sistema estelar doble.

Es decir, que en realidad seandos estrellas que orbitan mutuamente cada cuatro años. La estrella más densa y compacta podría estar robando material de la superficie de la hipergigante, según esta explicación. Y de ahí las pulsaciones de brillo y variaciones de color.

En cualquier caso y a pesar de las múltiples teorías que genera este astro, los astrónomos coinciden en que WOH G64 es una firme candidata a supernova dentro de nuestras galaxias vecinas. Si llega a explotar, su luz podría ser visible desde la Tierra.

El final de esta estrella, con su inevitable explosión, sería un espectáculo sin precedentes para los observatorios del hemisferio sur y una oportunidad única para entender cómo mueren las estrellas más enormes.