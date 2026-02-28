Los científicos de EEUU no dan crédito: hallan un nuevo dinosaurio superdepredador de 13 metros y 6.300 kilos

Hito histórico para la ciencia: hallan un nuevo dinosaurio de 13 metros y se rompe una popular teoría sobre la especie

Un equipo liderado por Paul Sereno ha descubierto en Níger un nuevo dinosaurio superdepredador de 13 metros y hasta 6.300 kilos, el Spinosaurus mirabilis. El Spinosaurus mirabilis presenta una cresta craneal en forma de espada y mandíbulas especializadas para la pesca, confirmando su estilo de vida semiacuático. Este hallazgo sugiere que los Spinosaurus no eran solo acuáticos, sino que podían adaptarse tanto a tierra como al agua, ampliando el conocimiento sobre esta familia de dinosaurios. El descubrimiento ayuda a completar el vacío dejado tras la pérdida del holotipo de S. aegyptiacus, mejorando la comprensión de la evolución de los espinosáuridos en el Cretácico.

Aun a pesar de que la paleontología está constantemente compartiendo nuevos avances e investigaciones, no cada día se descubre un dinosaurio nuevo, y eso es justo lo que ha hecho un equipo de científicos liderado por Paul Sereno (Universidad de Chicago).

El paleontólogo inició la investigación en cuestión en 2019 tras contactar con un tuareg local que los guió hasta los restos en Níger, todo con la intención de dar con una de las mayores revelaciones del sector que giran alrededor del mítico Spinosaurus aegyptiacus.

Después del hallazgo inicial, el equipo volvió al mismo lugar tres años más tarde para desenterrar más huesos de esa especie que parecía resistirse a ser encontrada, logrando recuperar un cráneo impresionante y otros restos fósiles. Ahora, la revista Science confirma el descubrimiento de una nueva criatura de nada más y nada menos que 13 metros.

Encuentran un nuevo dinosaurio en el Níger tras años de búsqueda.

Níger, cuna del nuevo Spinosaurus

Presentado oficialmente este mes de febrero, el equipo de Paul Sereno bautizó a este nuevo ser como Spinosaurus mirabilis, un primo lejano del mítico enemigo del Tyrannosaurus rex en 'Jurassic Park 3' que rompe con los esquemas de la especie, sobre todo con la teoría acuática.

El Spinosaurus mirabilis introduce rasgos anatómicos únicos que han obligado a los científicos a revisar la imagen de estos depredadores, puesto que sus características no encajan con lo que se sabía antaño en lo relacionado con esta clase de dinosaurio en concreto.

El monstruo de 13 metros luce una llamativa cresta craneal en forma de espada o cimitarra, que se cree servía para atraer parejas o pelear contra enemigos, y a ello hay que sumar unas mandíbulas especializadas perfectas para la pesca, lo que confirma su estilo de vida semiacuático.

Es decir, que este descubrimiento refuerza la idea de que los Spinosaurus no eran puramente dinosaurios acuáticos, sino que también vivían en entornos más centrales alejados de las aguas, teniendo una capacidad híbrida para adaptarse tanto a tierra como a mar.

Se estima que este espécimen en particular pesaba entre 4.500 y 6.300 kilos, siendo uno de los depredadores más imponentes de su zona de caza y desde luego uno de los más temidos: podía cazar tanto a pie como a nado, por lo que no había presa que se le resistiera.

Según confirman los expertos desde el estudio mencionado, el hallazgo es más importante de lo que parece porque completa el vacío dejado tras la pérdida del holotipo de S. aegyptiacus en el bombardeo de Múnich en 1944, permitiendo una comprensión mucho más profunda de la evolución de los espinosáuridos en el Cretácico.