Los dentistas españoles sacan su propio 'Instagram': con contenido científico y aprobado con expertos

Internet es un vastísimo universo, pero no siempre encontramos nuestro lugar adecuado en él. Solemos frecuentar los espacios más visitados y al final acabamos invisibilizados entre la multitud. Y esto también sucede en el mundo de la Odontología.

"El odontólogo usa Instagram casi como su LinkedIn. Expone casos, muestra cirugías, al final es como la carta de presentación de su trabajo", expone Alba Testa, odontóloga especializada en Cirugía. Sin embargo, estos profesionales encuentran muchos problemas.

Uno de ellos, explica Testa, es el velo de contenido sensible que oculta los vídeos sobre intervenciones en los que, inevitablemente, puede verse sangre. "Tenemos un problema de visualización, Instagram detecta nuestro contenido como 'científico' y lo posiciona mal".

Por esta razón, Testa y sus socios, Alejandro Estrada, que también es odontólogo, y Esteban Gutiérrez, experto en Publicidad y Marketing, lanzan su propia red social específica para dentistas, conocida como Doctor & Cols, esta semana.

"En Instagram no hay moderadores, puedes subir lo que quieras. Y al final hay gente inexperta que piensa que un tratamiento está bien hecho y no es así", sigue la odontóloga. Por esta razón, en Doctor & Cols se puede interactuar como usuario o como mentor.

Los usuarios son profesionales que se registran en la red social, interactúan con sus contenidos y pueden apuntarse a formaciones. Los mentores, por su parte, son odontólogos expertos que sirven de guía para los usuarios, validan y crean contenido.

"Ahora mismo ya tenemos más de 2.000 casos clínicos subidos a la red social. Están categorizados para que sean localizables, como una biblioteca con recursos muy útiles para odontólogos", explica Gutiérrez.

Mediada por expertos

Estos mentores dinamizan la comunidad al compartir casos clínicos y ofrecer formaciones, pero además también deciden si un usuario pasa a convertirse en otro mentor. Para ello, los mentores participan en una votación en la que evalúan al nuevo aspirante.

"Si yo quiero ser mentora de mi especialidad de Odontología, imagínate, voy a necesitar el okey de la mayoría de los mentores de esa especialidad. Si quiero sacar un caso clínico también tiene que aprobarse", destaca Testa. Doctor & Cols busca caracterizarse por su rigor.

La red social ya cuenta con unos 150 mentores repartidos entre España y Latinoamérica. "Pensamos que va a mejorar la vida del odontólogo, le va a permitir encontrar contenido de calidad. También los que tengan clínica pueden utilizar la red social para encontrar perfiles para contratar", añade Estrada.

Los creadores de esta red social también confían en que sirva para crear talento joven. "Será muy gratificante para los jóvenes cuando reporten un caso y sus compañeros con más experiencia les diga que están bien", continúa Estrada.

Al final, la dinámica de la red social, según Testa, puede invitar a los odontólogos a mejorar y, de esta manera, ayudar al colectivo e identificar a los buenos clínicos. De todas formas, Testa y sus socios no son nuevos en esto: en 2023 crearon un Airbnb para dentistas.

"Lanzamos entonces Doctor & Cols para poner en contacto a odontólogos que querían saber de un tema determinado con mentores y se nos dio muy bien", explica Testa. "Vendimos muchas estancias y tenemos 25.000 seguidores".

Estrada explicó a EL ESPAÑOL que esta dinámica es muy frecuente entre los abogados que solicitan pasantías: "Viendo cómo trabajan mis profesores he aprendido más que en toda mi vida, más que en cualquier otro título".

No era tan frecuente entre los dentistas, pero había ganas de un proyecto como este. Al fin y al cabo, esta profesión requiere ponerse al día de forma continua. "Hacer un empaste, algo que parece supersencillo, cambia continuamente", dijo Testa.

Lanzan ahora su red social, pero no renuncian a la apuesta por estas estancias clínicas: "De hecho, en la nueva plataforma se van a seguir encontrando junto a los mentores. Queremos convertirnos en la comunidad odontológica hispanohablante más grande del mundo", afirma Gutiérrez.

En estos últimos años, los tres socios han creado mucho contenido para dentistas y destaca su podcast que ha conseguido colocarse como el más escuchado en España sobre Odontología. Por eso, asegura Gutiérrez que no hay dentista que no les conozca.

"Sentimos mucha aceptación. Los odontólogos interactuamos mucho por redes sociales y queremos que Doctor & Cols sea una mezcla entre Instagram, LinkedIn y ResearchGate a nuestra medida", explica Testa.