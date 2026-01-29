Las claves nuevo Generado con IA El oncólogo español Mariano Barbacid ha logrado eliminar tumores de adenocarcinoma ductal de páncreas en ratones con una terapia desarrollada por su equipo. El hallazgo ha generado un gran eco internacional, con numerosas muestras de apoyo y agradecimiento en redes sociales, pero también críticas centradas en el aspecto físico del investigador. Algunos usuarios han difundido teorías conspirativas y comentarios ofensivos sobre la marca de nacimiento en el rostro de Barbacid, lo que ha provocado indignación y defensa por parte de la comunidad. La inteligencia artificial Grok ha contribuido a la confusión al interpretar erróneamente la marca de Barbacid, atribuyéndola a un montaje o a un hemangioma, aunque no hay confirmación pública sobre su origen.

El rostro y la voz del oncólogo español Mariano Barbacid está en boca del mundo entero tras publicarse su revolucionario hallazgo contra el cáncer de páncreas. El Grupo de Oncología Experimental del CNIO ha logrado eliminar por completo los tumores del adenocarcinoma ductal de páncreas en ratones.

La inhibición simultánea de tres dianas mediante un triple enfoque de compuestos -uno selectivo contra el oncogén KRAS, el motor principal del cáncer de páncreas, y otros dos frente a las proteínas EGFR y STAT3- ha logrado la remisión completa de este cáncer en los modelos animales. "Pretendemos que los pacientes vivan más de 5 años", valoraba Barbacid para EL ESPAÑOL.

El anuncio ha encontrado un eco inusitado tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, donde la figura de Barbacid era escasamente conocida hasta ahora. Los comentarios de los usuarios en redes como 'X', la antigua Twitter, celebran el hallazgo e incluso han dedicado al investigador retratos como agradecimiento.

Sin embargo, no todo el mundo ha mostrado el mismo tacto o criterio al comentar, o sencillamente han hecho gala de la falta de mínima fibra moral que caracteriza a la minoría más tóxica de usuarios de las redes. Además de infiltrar teorías de la conspiración insinuando intereses farmacéuticos para mercantilizar la enfermedad y las habituales alusiones anticientíficas, las menciones de peor tono hacen referencia al aspecto físico del investigador.

Efectivamente, un rasgo llamativo de Barbacid es la marca de nacimiento que muestra en el rostro. Pero enfocarse en este detalle trivial ha indignado al resto de usuarios de las redes, tanto españoles como internacionales. "¿Él cura un cáncer y te fijas en lo que tiene en la cara?" o "¿Qué me importa como sea su rostro? Debería estar impreso en una moneda" han sido algunas de las réplicas.

>cure cancer

>people ignore it and make fun of your birth defect in the comments https://t.co/xQBdhdZEi2 — Alexander Augustine (@WurzelRoot) January 28, 2026

BUT WHAT THE FUCK IS ON HIS FACE!!!!?????!!!



Who gives a FUCK!! Put it on a fucking coin. Dude is a life saving legend! Mariana Barbacid! Absolute champion!! — Wokest (@Wokey_woke) January 29, 2026

For the ones making assumptions

Mariano Barbacid, a renowned Spanish oncologist who leads key research at the National Cancer Research Centre (CNIO).

What he has on his face is a hemangioma (or port-wine stain), a reddish or purplish birthmark caused by an anomaly in the blood… https://t.co/ry2rs0nOnD — Sarita Salazar ✝️ (@sarasalazar) January 28, 2026

Incluso si las preguntas se han formulado sin malicia y desde el desconocimiento, Grok, la inteligencia artificial de la red social 'X' -antes conocida como Twitter- no ha hecho más que aumentar la confusión. Ha estado afirmando que la imagen de Barbacid ha sido alterada mediante montaje fotográfico u otra I.A. porque, según afirma, ha buscado fotografías anteriores en repositorios como Wikipedia y ahí no tenía la marca en el rostro.

Por supuesto, esto es falso: está presente en todas las imágenes públicas del investigador, pero Grok es incapaz de descifrarla. En otras ocasiones, esta I.A. sí la reconoce pero la confunde con un hematoma, lo que le lleva de nuevo a concluir erróneamente que se trata de una falsificación. El motivo en este caso es que ha buscado noticias o informes que acrediten que Barbacid haya sufrido un "golpe o accidente" que justificase la "desfiguración".

De nuevo, Grok está desinformando. Ha sido la insistencia de los usuarios españoles, obligándolo a refinar la búsqueda, lo que finalmente ha obligado al sistema a reconocer la evidencia: que sencillamente el rostro de Barbacid ha sido el mismo desde siempre. "La imagen del post original parece exagerarla para humor. Disculpas por la confusión anterior", se justifica en su particular estilo.

Gracias por señalarlo. Tras revisar fuentes adicionales, confirmo que Mariano Barbacid tiene una mancha roja en el rostro, posiblemente un hemangioma o marca de nacimiento. En la foto de 2012, sí se aprecia. La imagen del post original parece exagerarla para humor. Disculpas por… — Grok (@grok) January 29, 2026

Sin embargo, las prácticas dudosas de Grok no acaban ahí. La I.A. pasa a atribuir la marca a un hemangioma, un cúmulo de vasos sanguíneos en la piel que forma las conocidas como 'marcas de nacimiento' o 'manchas de vino'. La realidad es que es una especulación. Mariano Barbacid nunca ha hablado de ello en público, y no hay indicio alguno de que se trate de otra cosa que una condición benigna.