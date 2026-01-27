Enrique Rojas, 77 años, psiquiatra: "Las únicas 5 claves de la felicidad son amor, trabajo, cultura, amistad y hobbies"

Las claves nuevo Generado con IA El psiquiatra Enrique Rojas identifica cinco claves esenciales para la felicidad: amor, trabajo, cultura, amistad y hobbies. Rojas destaca la importancia de un "proyecto de vida coherente" que combine estos cinco pilares para alcanzar una vida plena y equilibrada. El amor estable protege la salud mental y física, mientras que el trabajo aporta identidad y propósito, y la cultura estimula el bienestar intelectual. La amistad ayuda a reducir el estrés y el aislamiento social, y los hobbies contribuyen a mejorar el estado de ánimo y la salud psicológica.

La felicidad es un concepto abstracto difícil de explicar. Cada persona puede tener su propio concepto de plenitud existencial, y no todos compartiremos las mismas necesidades. Sin embargo, los expertos sí parecen haber vislumbrado algunos pilares básicos en la búsqueda o disfrute de esta felicidad que estarían compartidos de forma generalizada.

En este aspecto, el conocido psiquiatra Enrique Rojas ya habló en su momento de los siete consejos que suele tener en mente para ser feliz. Hay uno en particular, al que él llama "proyecto de vida coherente", donde se aúnan las cinco claves que todo el mundo debería tener en mente: amor, trabajo, cultura, amistad y hobbies.

Rojas explicó que "lo importante no es tener buenas cartas, sino saber jugarlas" en una de sus conferencias respecto a la felicidad. Es importante tener capacidad para superar las heridas del pasado, a la vez que se debe poseer una visión positiva incluso en los peores escenarios.

Todo ello, por supuesto, requeriría de una voluntad de hierro, la cual sería incluso más importante que la inteligencia, según el psiquiatra, dado que es un rasgo adquirido y no una herencia genética. Rojas aconseja poseer una buena ecuación entre corazón y cabeza, es decir, una buena inteligencia emocional o capacidad para mezclar conceptos lógicos y emocionales.

El psiquiatra remarca que "la felicidad consiste en ilusión", es decir, poseer metas, retos, objetivos y planes a largo plazo, logrando la paz interior cuando ya se tiene cierta edad. Destaca entre todos los conceptos la necesidad de poseer lo que Rojas denomina como "proyecto de vida coherente", y las mencionadas cinco claves: amor, trabajo, cultura, amistad y hobbies.

El amor, entendido como una relación segura y estable, es un factor protector en cuanto a salud mental y física se refiere. De hecho, el Harvard Study of Adult Development, con más de 80 años de seguimiento, llegó a la conclusión de que la calidad de las relaciones cercanas es el principal predictor de bienestar, salud y longevidad, por encima del nivel socioeconómico o el C. I..

El trabajo, por su parte, no es solo una fuente de ingresos, sino que llega a ser una seña de identidad, propósito y estructura temporal. En este aspecto, varias investigaciones sugieren que el sentido percibido del trabajo se asocia con menor burnout, menor depresión y mayor satisfacción vital

La cultura, por otra parte, incluiría la lectura, arte, pensamiento, curiosidad intelectual y apertura mental. Se sabe que la estimulación intelectual reduce el riesgo de deterioro cognitivo y demencia, a la vez que se asocia con mayor bienestar y menor mortalidad.

Respecto a la amistad, actúa como factor amortiguador del estrés y predictor de salud tanto física como mental. El aislamiento social aumenta el riesgo de mortalidad hasta un 32%, comparable a los efectos del tabaquismo o la obesidad. De hecho, las relaciones de amistad predicen mejor la felicidad en la vida adulta que las relaciones familiares obligadas.

Finalmente, respecto a los hobbies, existen investigaciones que han examinado cómo las actividades de ocio y aficiones se relacionan con indicadores de salud psicológica y mental, demostrando un estado de ánimo más positivo, menores niveles de cortisol y, en general, mejores medidas fisiológicas. Aunque muchos llegan a ver los hobbies como una "pérdida de tiempo", la realidad es que son necesarios para la vida en general, y la felicidad en particular.