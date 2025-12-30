Cencerrado, experto español en felicidad, sobre la "cultura de la penitencia": "Es estúpido que el jefe te haga trabajar enfermo"

Las claves nuevo Generado con IA Alejandro Cencerrado, experto español en felicidad, critica la "cultura de la penitencia" que obliga a los empleados a trabajar enfermos. Cencerrado compara la cultura laboral española y danesa, señalando que en Dinamarca está mal visto acudir al trabajo con síntomas de enfermedad para evitar contagios. La productividad en Dinamarca es superior a pesar de trabajar menos horas, lo que Cencerrado atribuye a la priorización de la salud laboral. El investigador destaca que los países nórdicos superan a España en los índices de felicidad gracias a la redistribución de la riqueza y estrategias para combatir la soledad.

El trabajo de Alejandro Cencerrado Rubio (Albacete, 1987), físico, experto en Big Data e investigador del Instituto de la Felicidad de Copenhague (Dinamarca), consiste en estudiar científicamente el fenómeno de la felicidad. Esto le lleva a intervenir en debates virales en los que puede aportar tanto su experiencia como la teoría que acumula en la materia.

En este caso, el debate en redes sociales gira en torno a unas declaraciones de Javier Floristan, cofundador y CEO de Grupo LMssLM (“La Mafia se sienta a la mesa”). El empresario denunciaba en el podcast Itnig el problema del absentismo laboral de esta manera: "Esto antes no pasaba, tenía que estar la persona muy enferma; ahora con un poquito de fiebre no va".

Cencerrado se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, y completó su formación en estadística y teoría de la probabilidad en la Universidad de Copenhague. Y el contraste entre la cultura laboral del país nórdico con la española le lleva a rechazar la idea de que el trabajador tenga que "aguantarse" y hacer su turno pese a tener síntomas de enfermedad.

"Nunca olvidaré el primer día que un jefe danés se enfadó con un compañero mío por ir al trabajo resfriado", relata en la red social X. "Me quedé en shock. Con el tiempo descubrí que no era solo aquél jefe, sino algo muy extendido en la cultura danesa", prosigue. "Si estás malo está mal visto que vayas a trabajar, porque le puedes pegar el virus al resto y que acaben todos malos".

Es un dato conocido que la productividad en Dinamarca es muy superior a la española: las horas trabajadas anualmente son menos de 1.400, entre las más bajas de la OCDE. Y sin embargo, el PIB que producen por hora es de 99 dólares por trabajador, cuando en España apenas alcanza los 73 dólares. Claramente, priorizar la salud del trabajador y sus compañeros es beneficioso a la larga.

"Tiene sentido, pero a los que nos hemos criado en la cultura de la penitencia nos sorprende", denuncia Cencerrado. "Desde entonces veo tan estúpida la actitud de algunos jefes españoles obligando a sus empleados a ir a trabajar enfermos, como si eso fuera bueno". Más horas en el lugar de trabajo pero en peores condiciones y con riesgo para los compañeros no equivalen a una mayor prosperidad.

Felicidad a la danesa

Una de las paradojas que aborda Cencerrado en su trabajo tiene que ver con el estereotipo de los 'españoles felices'. Pese a la imagen que cultivamos de alegría y amor por las festividades, son los países nórdicos, como Dinamarca, los que nos adelantan en el ranking de felicidad que elabora Naciones Unidas. Aunque en principio hacen menos vida comunitaria, estas sociedades tienen otros puntos fuertes.

"De nada sirve que un país aumente su riqueza si esa riqueza no va a todos sus ciudadanos", explicaba Cencerrado en una conferencia para BBVA. "Los países nórdicos hacen esto muy bien, redistribuyen muy bien la riqueza". La seguridad y la confianza con la que los padres y madres dejan a los bebés en carritos fuera de los restaurantes es un ejemplo.

Son países que abordan como política de salud pública el drama de la soledad no deseada, un gran tabú en España. "En general cuando hablamos de soledad no se trata de cantidad, sino de calidad", advierte el experto. Así, destacaba iniciativas en los países nórdicos para crear espacios comunes y de encuentro que no se trabajan en nuestro país.

Incluso el mito del buen clima y el efecto en nuestra psicología tiene matices. "Si tú estás expuesto continuamente al sol, probablemente lo valorarás menos que si pasas de un invierno nórdico a tener sol. Aquí, cada vez que sale un rayo de sol la gente se pone mucho más feliz".