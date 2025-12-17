Álvaro Moreno (45), médico, sobre los tres síntomas que debes consultar a un cardiólogo: "Mareos, falta de aire y dolor"

Las enfermedades del corazón son las que más matan en España. De hecho, a cada hora que pasa en nuestro país mueren de media 13 personas por una de estas, según explicó la Fundación Española del Corazón (FEC). Es importante tomarlas en serio.

Pero ¿qué podemos hacer para prevenirlas? Lo más efectivo ya lo conocemos de sobra: hábitos de vida saludable. Es decir, tener una dieta saludable, como la mediterránea, hacer ejercicio físico de manera regular, mantener a raya el estrés y evitar el alcohol y el tabaco.

Sin embargo, también existe una medida preventiva que los españoles no conocemos tanto. Se trata de aprender a identificar qué síntomas deberían alertarnos y llevarnos a consultar con un especialista, acudir a un cardiólogo que reduzca nuestro riesgo de enfermar.

En este sentido, el cardiólogo Álvaro Moreno ha explicado en un vídeo de su perfil de Tik Tok cuáles son las tres situaciones que deberían poner en marcha una visita a este médico especialista. Y pueden parecer síntomas más comunes de lo esperado.

En muchos de los casos, es posible que termine por no ser nada grave, pero es importante dejarlo claro para confirmar que no estamos pasando por alto una grave advertencia de nuestro propio organismo. Al final del vídeo, también aporta dos consejos útiles.

Los primeros síntomas que nos deberían poner en alerta son los "mareos, palpitaciones o desmayos que se repiten", explica este médico. Si estás experimentando algo similar a esta situación, Moreno explica que es importante consultar cuanto antes, "no lo ignore".

Y esto se debe a que estos síntomas "pueden ser señales de arritmia", dice el cardiólogo. Las arritmias cardíacas, como su nombre indica, son alteraciones en el ritmo del corazón y, si se detectan, es muy importante poner rápidamente un tratamiento.

Prevención

Si no se tratan estas arritmias cardíacas pueden derivar en problemas graves de salud que, incluso, pueden comprometer la vida del paciente. Sin embargo, hoy en día existen varias opciones de tratamiento que pueden garantizar la calidad de vida.

El cardiólogo Moreno apunta a que la segunda ocasión en la que se hace fundamental acudir a una consulta como la que él conduce es la "falta de aire al hacer esfuerzos leves". A la falta de aire también se la conoce como disnea y puede ser causa de enfermedades.

En lo que respecta al corazón, puede llegar a indicar que existe una insuficiencia cardíaca, una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de la capacidad del corazón para mantener un flujo de sangre adecuado. Por eso, los tejidos del cuerpo reciben menos oxígeno.

En tercer lugar, este cardiólogo señala que es fundamental acudir a la consulta de esta especialidad médica cuando aparezca "dolor o presión en el pecho, sobre todo si se irradia al brazo o la mandíbula, porque puede ser un síntoma de angina de pecho o de infarto".

La angina de pecho se produce cuando alguna de las arterias coronarias se obstruye de manera total o parcial, pero de forma temporal. Esto produce una falta de riego sanguíneo al miocardio, el músculo del corazón, y puede tener consecuencias muy severas.

El infarto agudo de miocardio, por su parte, se produce cuando la obstrucción de las arterias coronarias se produce de manera total y aguda. El músculo del corazón está privado de riego y hay que actuar a la mayor velocidad posible para salvar la vida del paciente.

Por último, Moreno explica que hay "dos cosas importantes que puedes hacer" para reducir tu riesgo cardiovascular. "Si tienes antecedentes familiares de infarto o de muerte súbita, hazte una revisión aunque estés bien", advierte el experto.

"En segundo lugar, si presentas cualquiera de los síntomas previos, no los normalices. Consulta antes de que sea urgente", señala.