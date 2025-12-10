Miguel Donaire, el español que ingresó en Oxford con 15 años: "Es más fácil que acceder a la universidad en España"

Las claves nuevo Generado con IA Miguel Donaire, un joven granadino, ingresó en la Universidad de Oxford con solo 15 años, logrando una puntuación de 96 sobre 100 en la prueba de acceso. Ha terminado su primer curso de Matemáticas e Informática entre los cinco mejores de su clase y ha destacado por su capacidad para gestionar tanto el estudio como las tareas cotidianas. Durante el año, Donaire ha trabajado en equipo con estudiantes mayores y ha desarrollado un proyecto universitario relacionado con inteligencia artificial. El joven considera que acceder a Oxford es más fácil que a carreras similares en España y aún no tiene decidido su futuro profesional, aunque se plantea volver a Granada para ser docente.

No sólo consiguió entrar en la Universidad de Oxford cuando tenía 15 años, sino que Miguel Donaire consiguió una puntuación de 96 sobre 100 en la prueba de acceso. Ahora, el joven ha terminado el primer curso con una de las cinco mejores notas de la clase.

Este chico de Granada ha sobresalido en su primer año de Matemáticas e Informática que comparte con otros 50 alumnos, según explica el periódico Granada hoy. La madre de este granadino ha confirmado que ha llevado el primer año con mucho temple.

Y eso que el joven no sólo ha tenido que enfrentarse a una carrera muy compleja y a un nivel superior al que están acostumbrados los adolescentes de su edad, sino que también ha tenido que aprender a gestionar las tareas de quien se va de casa.

Según el medio andaluz, Donaire también se ha desenvuelto bien a la hora de equilibrar el estudio con su mantenimiento. Entre las tareas a las que se ha tenido que acostumbrar este año, el periódico cita la de hacer la compra y la de mantener su cuarto limpio.

Una vez terminado el curso ha vuelto para disfrutar de su familia y de sus amigos, pero aun así no se ha desvinculado de Oxford, la prestigiosa universidad que, según su madre, ya siente como su propia casa. Ha trabajado a distancia en un proyecto de investigación.

Aunque ya está muy acostumbrado a ello, el joven ha tenido que trabajar en equipo con otros estudiantes de Oxford más mayores, de último año e, incluso, de doctorado. Sin embargo, ha preferido pasar el verano con los suyos, aprovechar el tiempo libre con ellos.

Durante el curso la familia ha pasado el tiempo juntos a través de videollamadas, quedaban y programaban esta conferencia durante la hora de la cena. Además, según Granada Hoy, cada dos meses de clase en Oxford, los estudiantes tienen siete semanas libres.

El futuro de Miguel

No sólo le ha resultado a este granadino sencillo el curso, sino que además tiene pensado cursar este curso todas las optativas. Después sólo se presentará al examen de aquellas que le interesen más para su proyecto de futuro, aunque todavía no lo tiene claro.

En este artículo de EL ESPAÑOL, Donaire explicó que todavía no tiene claro cuál quiere que sea su futuro, aunque aseguró que quiere seguir disfrutando del estudio y se está planteando volver a su Granada natal para trabajar como docente.

El joven se ha mostrado muy interesado por la Inteligencia Artificial y la posibilidad de sacar provecho a esta tecnología en la banca. De hecho, el proyecto de la universidad al que ha dedicado su trabajo también está centrado en esta tecnología de vanguardia.

Donaire ha contado en otras entrevistas que siempre se sintió confiado con la idea de poder acceder a la Universidad de Oxford. De hecho, a La Voz de Galicia confesó que le parecía "más fácil entrar en Oxford que en el doble grado de Matemáticas y Física en España".

Esto se debe a que, mientras que la nota de acceso a estas carreras también está condicionada a sacar una buena nota en materias como Lengua o Historia, que le gustan menos, Oxford tiene unas pruebas de acceso diferentes.

Para entrar en Oxford, Donaire tuvo que completar su educación en España y el acceso a la universidad británica. Después, la universidad exige tres requisitos para que te puedas presentar a su examen de ingreso que también consiguió presentar finalmente.

"Tienes que tener una nota media de diez desde segundo de la ESO, un nivel C2 de inglés o equivalente y el aval de un profesor de reconocido prestigio de la materia a la que optas y que proponga tu candidatura", explica este alumno de Oxford.