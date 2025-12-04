Robert Waldinger, psiquiatra, sobre la felicidad: "Las personas satisfechas con sus relaciones a los 50 están más sanas a los 80"

Las claves nuevo Generado con IA Robert Waldinger, psiquiatra de Harvard, dirige el Estudio sobre Desarrollo Adulto y afirma que la felicidad depende principalmente de la calidad de las relaciones personales. El estudio, iniciado en 1938, revela que las personas satisfechas con sus relaciones a los 50 años presentan mejor salud a los 80. Waldinger recomienda dedicar un gesto diario de atención a los seres cercanos, como una conversación o un abrazo, para mejorar la felicidad y reducir el estrés. La vida en comunidad y el cuidado de las relaciones personales actúan como un factor protector frente a la soledad, el estrés y enfermedades asociadas.

Robert Waldinger es un psiquiatra de la Universidad de Harvard que tiene mucho que contar sobre la felicidad. Es el encargado de dirigir ahora el Estudio sobre Desarrollo Adulto, que comenzó en 1938, y ha aportado muchas pistas para saber qué es una vida satisfactoria.

Y aquel tópico de que "el dinero no da la felicidad" parece ser cierto según este estudio. La felicidad tampoco está en la fama ni en el lujo, ni en cualquiera de las aspiraciones más manidas. Está, simplemente, en las relaciones que forjamos con las personas que nos rodean.

Es más, Waldinger apunta a que podemos realizar un "gesto", un hábito, todos los días que puede ayudarnos a sentirnos más felices. "No se trata de cuánto tienes, sino de cómo cuidas tus relaciones. Y todo empieza con un gesto sencillo al final del día", explica.

El experto propone que cuando llegues a casa después de trabajar hagas un ejercicio de consciencia. Es decir, antes de comenzar las rutinas que te reclaman, para y busca a las personas más cercanas a ti, que es probable que vivan en tu misma casa.

Después de más de 80 años de estudio sobre la felicidad, el experto lo tiene claro: "Las buenas relaciones nos mantienen más felices y saludables, punto". Waldinger compartió estas píldoras de sabiduría sobre la felicidad en una charla TED.

"Las personas que estaban más satisfechas en sus relaciones a los 50, eran las más sanas a los 80", manifiesta este psiquiatra dejando claro la importancia que tiene la forja de vínculos de calidad en nuestra percepción de satisfacción con nuestra vida.

Es probable que a lo largo de tu rutina de un día de diario hayas acumulado estrés para el momento en el que llegas a casa. Ese es el momento de tomar consciencia del espacio seguro en el que te encuentras —o eso debería ser— y la gente que te acompaña en él.

Una conversación o un abrazo

Una manera de reducir el estrés del día es una conversación sin pantallas con estas personas, un abrazo o un beso. Una manera de sostener ese estrés o de incrementarlo es seguir conectado a tu trabajo, mental o activamente, consultando el correo electrónico.

"Las relaciones no tienen que ser perfectas, pero sí estables y seguras", apunta este experto. Y es que para Waldinger "las relaciones son una forma de medicina". Es importante tener claro que es más importante tener amistades de calidad que una alta cantidad.

En este artículo de EL ESPAÑOL se recogen algunas de sus impresiones sobre el estudio que dirige. "Hay muchas causas de infelicidad: personas que tienen pareja, hijos y riqueza sufren pese a todo de depresión o nunca se sienten adecuados", explicó Waldinger.

"Pero al estudiar miles de vidas, hemos encontrado que la mejor fuente de felicidad es una red social activa", señaló. Esta felicidad impacta en muchos de los aspectos de nuestra vida: "Somos mejores trabajadores cuando tenemos amigos en el trabajo".

De esta manera, la vida en comunidad tiene un efecto protector, no sólo frente a la tristeza o la depresión, sino también sobre la mortalidad. La soledad, por lo tanto, es un factor que puede empeorar nuestra salud física y tiene una explicación científica.

Waldinger explica que "si el cuerpo sufre estrés crónico, aumenta la inflamación, afectando a muchos sistemas como el cardiovascular, dañando las articulaciones o provocando diabetes". El psiquiatra sostiene que las relaciones ayudan a la regulación del estrés.

Por esta razón, nuestro empeño debería estar más puesto sobre las relaciones de nuestra vida, siendo generoso, amable, más que en rodearse de lujo o intentar acaparar más dinero del necesario para una vida satisfactoria, tranquila y estable.