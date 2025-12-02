¿Es seguro comer carne de cerdo en España tras los casos de peste porcina africana?: Las 3 claves de la alerta

Las claves nuevo Generado con IA La peste porcina africana se ha detectado en dos jabalíes en Barcelona, tras 30 años sin casos en España. Esta enfermedad solo afecta a jabalíes y cerdos, no a los humanos; el consumo de carne de cerdo y embutidos es seguro. La carne comercializada en España está sometida a estrictos controles de seguridad alimentaria, según la OCU. El principal riesgo es para la industria porcina, ya que un brote en granjas podría afectar la economía y las exportaciones.

La semana pasada saltaron las alarmas en España cuando se anunció la detección de dos jabalíes muertos en Barcelona que dieron positivo en peste porcina africana, una infección que llevaba sin ser notificada desde hace 30 años en nuestro país.

Se trata de una enfermedad existente en África, Asia y Europa que afecta únicamente a los jabalíes y los animales relacionados, como los cerdos domésticos. Es decir, no afecta a los humanos, pero sí compromete a la ganadería porcina y, por tanto, a la economía.

Tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL, un brote descontrolado podría llegar a requerir incluso el sacrificio de "granjas enteras" de cerdos. Pero, ¿significa esto que sea peligroso para nosotros la carne de cerdo que se encuentra en el supermercado?

Una teoría sobre el origen de estos dos casos es que los jabalíes podrían haber comido la carne de un bocadillo abandonado en la naturaleza que contuviese el virus. A pesar de lo llamativo de esta teoría, los expertos señalan que el consumo de esta carne es seguro.

Así lo ha explicado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su página web, donde ha querido mandar "un mensaje de tranquilidad": "El consumo de carne de cerdo y derivados, incluidos los embutidos con carne de jabalí, es seguro para la salud humana".

No es una zoonosis

La primera razón por la que los expertos piden tranquilidad es que la peste porcina africana no es una zoonosis. Es decir, es una enfermedad exclusiva de cerdos y jabalíes, y aunque entre ellos provoca una alta mortalidad, el ser humano no se ve afectado por ella.

Esto quiere decir que ni al establecer contacto con un cerdo o un jabalí infectado ni comiendo su carne podemos contagiarnos. "Aún en el hipotético caso de que se consumieran carne y embutidos de cerdo o jabalí enfermos, no existiría riesgo para la salud", dice la OCU.

Sometidos a estricta vigilancia

Comer en este momento una carne de cerdo con esta enfermedad procedente del mercado español "se trataría de una circunstancia altamente improbable", señala la OCU. Y esto se debe a que existe mucha vigilancia sobre los productos alimentarios producidos en España.

"Los productos comercializados en España proceden de canales legales y controlados, lo que garantiza su seguridad alimentaria", insiste el organismo de consumo. De hecho, la OCU señala que esta enfermedad ya consiguió ser erradicada en 1995 en España.

No hay cerdos enfermos

La última clave es que la peste porcina africana sólo se ha detectado entre jabalíes salvajes y no entre los cerdos de granja, por el momento. Aunque España estaba libre de la enfermedad hasta ahora, otros países de la Unión Europea siguen teniendo casos.

"Algunos países del Este y del Sur de Europa aún siguen teniendo casos, sobre todo en jabalíes", afirma la OCU. Por eso, se evita a toda costa que se produzcan contactos entre cerdos de ganadería y jabalíes o incluso restos de carne que pudiera estar infectada.

Una industria en peligro

España es el primer productor de carne de cerdo en la UE y el tercero del mundo "con más de 4,9 millones de toneladas anuales y un sector que representa el 14% de la producción agraria nacional", destaca el organismo de consumo.

En el peor escenario —que la peste porcina africana entre en las granjas—, "podrían establecerse restricciones comerciales internacionales a la exportación de los derivados del cerdo desde alguna región de nuestro país", advierte la OCU.

Esto, a su vez, podría provocar una bajada del precio de la carne de cerdo en España en un año en el que los precios de este producto ya están muy contenidos. Evitar la transmisión de la enfermedad, por tanto, es vital para cuidar una parte importante de nuestra economía.