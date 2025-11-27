El King's College de Londres lo confirma: estos 20 alimentos son ricos en polifenoles, alargan la vida y protegen del infarto

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio del King's College de Londres identifica 20 alimentos ricos en polifenoles que ayudan a alargar la vida y proteger contra el infarto. Consumir regularmente té, café, bayas, frutos secos, cereales integrales y aceite de oliva se asocia a una mejor salud cardiovascular y menor riesgo de enfermedades del corazón. La investigación, realizada en más de 3.100 personas durante una década, demuestra que las dietas ricas en polifenoles contribuyen a reducir la tensión arterial y el colesterol LDL. Los expertos destacan que incluso pequeños cambios hacia una dieta rica en polifenoles pueden ralentizar el aumento del riesgo cardiovascular con la edad.

Los factores de estilo de vida -una dieta saludable, ejercicio físico regular, exposición solar, descanso nocturno adecuado y buen control del estrés- son pilares básicos para proteger la salud, especialmente en el aspecto cardiovascular.

Además, contribuyen a alargar nuestra esperanza de vida. Una vez entendido esto, hay que tener en cuenta algunos matices: no todos los alimentos colaboran de la misma forma en nuestra salud.

Los polifenoles, compuestos naturalmente presentes en las plantas, son especialmente beneficiosos para la salud cardíaca, cerebral e intestinal. Y hasta 20 alimentos ricos en estos compuestos se relacionan con una mayor esperanza de vida, según un nuevo trabajo publicado en BMC Medicine.

Los alimentos de la larga vida

Según los investigadores del King's College de Londres, las personas que consumen regularmente alimentos y bebidas como el té, café, bayas, frutos secos, cereales integrales y aceite de oliva, poseen una mejor salud cardíaca a largo plazo.

En general, una mayor adherencia a patrones dietéticos ricos en polifenoles se relaciona con un menor riesgo cardiovascular. Para llegar a esta conclusión, los investigadores siguieron a más de 3.100 participantes de la cohorte TwinsUK durante más de una década.

Lo que descubrieron estudiando parejas de gemelos con distintos hábitos fue que las dietas ricas en grupos específicos de polifenoles se vinculaban a perfiles de tensión arterial y colesterolemia más saludables. En consecuencia, estas personas tenían puntuaciones más bajas de riesgo cardiovascular.

Durante este estudio se analizaron por primera vez una gran cantidad de metabolitos en la orina que se producen cuando el organismo descompone polifenoles. Estos biomarcadores confirmaron que las personas con niveles más altos, especialmente aquellos derivados de flavonoides y ácidos fenólicos, presentarían un menor riesgo cardiovascular.

Estos factores de salud cardiovascular incluyen menores niveles de colesterol LDL o 'colesterol malo' y mayores niveles de colesterol HDL o 'colesterol bueno'. Durante el estudio se utilizó un puntaje dietético de polifenoles (PPS) desarrollado recientemente con el objetivo de analizar la ingesta de 20 alimentos comunes ricos en polifenoles.

"Nuestros hallazgos demuestran que la adherencia a largo plazo a las dietas ricas en polifenoles puede ralentizar considerablemente el aumento del riesgo cardiovascular con la edad. Incluso pequeños cambios sostenidos hacia alimentos como frutos rojos, té, café, frutos secos y cereales integrales pueden ayudar a proteger el corazón con el tiempo", explica Ana Rodríguez-Mateos, profesora de Nutrición Humana en el King's College de Londres

Los mismos investigadores sostienen que este estudio proporcionaría pruebas de que la inclusión de alimentos ricos en polifenoles en la dieta sería una forma sencilla y eficaz de favorecer la salud cardíaca. Estos compuestos vegetales están ampliamente disponibles en alimentos cotidianos y, por tanto, al alcance de la mayoría de las personas.

Finalmente, los investigadores son conscientes de que el riesgo cardiovascular aumenta de forma natural con la edad. Sin embargo, inciden, la mayor ingesta de polifenoles ralentizaría dicho aumento de riesgo. Aún así, recuerdan la necesidad de realizar estudios de intervención a largo plazo para validar aún más sus conclusiones actuales.