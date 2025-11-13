La polarización de la sociedad en España se extiende hasta los temas de salud: "Supone una grave amenaza"

El auge de la polarización no sólo se percibe en la política. También afecta a los temas que están relacionados con la salud. Así lo ha demostrado un estudio español publicado este miércoles en la revista Science Advances.

Tras analizar 90 investigaciones previas, los autores identifican seis factores que impulsan que se polaricen estas cuestiones: ideología política, desinformación, dinámicas de las redes sociales, confianza en las instituciones y profesionales, percepción del riesgo y factores socioeconómicos.

Estos factores no sólo refuerzan las divisiones sociales, sino que también exacerban las desigualdades en materia de salud e incluso influyen en el cumplimiento de las medidas de salud pública.

En anteriores trabajos ya se había comprobado que el seguir (o no) una norma puede depender de la ideología política: en Estados Unidos, los republicanos eran menos propensos que los demócratas a practicar el distanciamiento social.

Estas diferencias dieron lugar a mayores tasas de infección y mortalidad por Covid-19 en los condados que apoyaban mayoritariamente a Donald Trump, lo que sugiere que "la orientación política es clave en decisiones relacionadas con la salud".

Auge de los escépticos

No es casualidad que el término "pandemia" aparezca una treintena de veces en el estudio que han realizado investigadores de la Universidad de Cádiz, quienes consideran que "la polarización supone una grave amenaza para la cohesión social".

En el ámbito de la salud, "socava la capacidad de desarrollar una respuesta coordinada" ante posibles emergencias.

Aunque en las últimas dos décadas se hayan polarizado cada vez más las opiniones y comportamientos relacionados con la salud, la pandemia se encargó de agravarlo, con cambios respecto a cuánto confía la población en los científicos.

Aquellos que tenían poca confianza se volvieron todavía más escépticos. Esta polarización no fue uniforme. Los grupos de mayor edad mostraron un aumento de la confianza en los científicos, mientras que en los más jóvenes se observó la tendencia contraria.

Para Belén Laspra Pérez, profesora ayudante doctora en el departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, este trabajo refuerza la idea de que la polarización sanitaria no se debe tanto a la falta de información.

Tiene una mayor importancia la ausencia de diálogo y de espacios de deliberación pública en torno a la evidencia: " La polarización en torno a la ciencia no nace de los datos", señala en declaraciones a Science Media Center.

La paradoja del estudio

El factor más determinante de la polarización en materia de salud fue la ideología política, que influyó notablemente en la forma en que las personas entienden y perciben la información científica; en concreto, sobre temas como el cambio climático o la vacunación.

El investigador en el Grupo Mente-Cerebro del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) en la Universidad de Navarra Javier Bernácer María cree que habría sido interesante discutir los resultados en función del signo del gobierno de los países durante la pandemia.

A raíz del 'partisanismo' que sugieren los autores, "cabe plantearse si la reacción ante las decisiones de los gobiernos habría sido opuesta si estuvieran regidos por los que entonces estaban en la oposición".

Bernácer María considera que otra limitación del estudio es que, irónicamente, se trate de un trabajo que contribuye a la polarización, pues "se presenta a algunos grupos sociales como cumplidores 'racionales' de las normativas sanitarias".

En el extremo opuesto aparece un grupo que interpreta como el de los 'emocionales', aquellos que no las cumplen por rebeldía. "Quizá deberíamos desarrollar narrativas que despolaricen la sociedad, en lugar de aumentar la brecha entre ambos modos de pensar".

Los autores, por su parte, advierten que mientras la polarización política contribuye al estancamiento de un gobierno, lo que dificulta la toma de decisiones, la sanitaria afecta significativamente a la mortalidad, ya que modifica comportamientos de riesgo de la población.

La pandemia ha puesto de manifiesto las divisiones en esta toma de decisiones relacionadas con la salud: "Los debates sobre la vacunación se han vuelto más polémicos, incluso entre los líderes políticos".

Cómo prevenir la polarización

En cuestiones relacionadas con la salud la desinformación también ha desempeñado un papel importante. La "infodemia de la Covid-19 ha exacerbado la confusión en temas de salud".

Esto ha fomentado la desconfianza social hacia las vacunas entre ciertos grupos en los que, debido al exceso de información disponible —fuera verdadera o falsa—, se han generado comportamientos evasivos.

En este contexto, las teorías conspirativas también habían desempeñado un papel esencial, difundidas con frecuencia por personas y grupos vinculados a movimientos de extrema derecha.

Los investigadores del citado estudio concluyen que sus hallazgos ponen de relieve que no todos los factores implicados son políticos, como la propia desinformación en redes, la economía de cada individuo o su nivel educativo.

Además, enfatizan en la necesidad de diseñar estrategias para la gestión de futuras crisis sanitarias. Esta respuesta no puede limitarse a mejorar la comunicación institucional, como añade Laspra Pérez.

"La confianza en la ciencia se construye a largo plazo", prosigue, "una de las mejores herramientas para prevenir la polarización es fomentar una cultura procientífica, pero también crítica y de sano escepticismo, capaz de distinguir incertidumbre de manipulación".