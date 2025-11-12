Una tormenta geomagnética de alta intensidad atraviesa la Tierra y puede provocar auroras boreales en España esta noche

Mucha gente sueña con viajar a países como Noruega, Finlandia o Islandia solo para hacer una excursión que les permita contemplar en directo las auroras boreales. Este fenómeno tiene una gran cantidad de admiradores, dispuestos a recorrer miles de kilómetros para poder vivirlo en primera persona.

Evidentemente, no todo el mundo puede cumplirlo, entre otras cosas, por el coste del viaje. Afortunadamente, para algunas de esas personas en España, esa ilusión puede convertirse en realidad durante esta noche.

Una tormenta geomagnética de alta intensidad está atravesando la Tierra. Tiene un nivel G4 (el máximo de la escala es 5), según la información del Centro de Predicción del Clima Espacial (NOAA) y del Observatorio del Clima Espacial en España. Además, es la primera vez que causa un impacto tan grande en la magnetosfera (la capa que desvía la mayor parte del viento solar y actúa como escudo).

Esta intensidad es lo que puede permitir el avistamiento de auroras boreales en la península. Normalmente, este fenómeno solo se puede ver desde latitudes bastante altas, de ahí la necesidad de tener que ir a los países nórdicos.

Sin embargo, esta tormenta solar de alta intensidad provoca unas perturbaciones en el campo magnético terrestre que pueden hacer que las partículas del Sol lleguen a zonas mucho más al sur, permitiendo la llegada de auroras boreales a España.

Se espera que hoy se produzca una eyección de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés) dirigida parcialmente hacia la Tierra, según han contado expertos de Meteored, con información del Solar and Heliospheric Observatory y del Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea.

Una previsión como esta se hace gracias al índice Kp, que mide la intensidad de las tormentas geomagnéticas. Se trata de una escala del 0 al 9 y cuanto más alta la puntuación, más actividad geomagnética y más posibilidades de ver auroras boreales.

Si en la tormenta de esta noche se producen las condiciones adecuadas en el viento solar y el campo magnético, puede volver a registrarse un índice Kp de entre 7 y 8 y que la Península Ibérica disfrute del espectáculo este 12 de noviembre.

Desde las cuatro de la mañana, aproximadamente, la atmósfera se ha cubierto con tonos verdes, rojizos y violetas. El motivo de este espectáculo ha sido una tormenta solar muy potente provocada por eyecciones de masa de la corona del astro .

Los riesgos del fenómeno

El fenómeno es un espectáculo visual, de eso no cabe duda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que conlleva algunos riesgos. Las eyecciones de masa coronal del astro que lo han originado son ondas de radiación y viento solar que se desprenden de él con mucha violencia.

Si estas ondas llegan a la Tierra, pueden poner en peligro los circuitos eléctricos, los transformadores e, incluso, los sistemas de comunicación. La NOAA ya ha advertido de posibles afecciones, como cuentan en Meteored.

"Puede dañar sistemas eléctricos, causando algunos problemas generalizados en el control del voltaje y la desconexión errónea de activos clave de la red por parte de algunos sistemas de protección", cuenta el meteorólogo Francisco Martín León.

Otro inconveniente que menciona el experto en un artículo para Meteored es que las naves espaciales podrían experimentar problemas "de carga superficial y seguimiento". Incluso, podría provocar problemas de orientación que pueden necesitar corrección.

También puede dañar otros sistemas como los oleoductos (las corrientes inducidas pueden comprometer sus medidas preventivas), las frecuencias de larga distancia de radio, la navegación por satélite o la radionavegación a baja frecuencia, que puede usarse para detectar la posición de aeronaves.

No es la primera vez

No es la primera vez que ocurre una aurora boreal, en 2024 ya pudieron verse auroras boreales en España. Es más, la pasada madrugada, algunos ya pudieron disfrutar del fenómeno desde varias provincias.

🌌 ¡Esta noche hemos visto #auroras desde España!

La erupción solar de hace unas horas ha permitido ver esta noche auroras en zonas como el Centro Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto (Almería), donde se ha captado esta imagen.



Se esperan nuevas llamaradas solares, ¡y… pic.twitter.com/yrCmfJ03Dn — Meteored España (@MeteoredES) November 12, 2025

Dos de los territorios afortunados han sido Almería (con capturas de la cámara del Observatorio astronómico de Calar Alto) y Salamanca. No se ha quedado solo en España, también se ha podido ver en otros lugares de Europa, como la región de Lorena, al noroeste de Francia.