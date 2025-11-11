Ripoll, traumatólogo, sobre la lesión que Lamine Yamal se ha tratado a escondidas de la RFEF: "Podría acabar en el quirófano"

Lamine Yamal se ha sometido este lunes a una intervención con radiofrecuencia para tratar la pubalgia que arrastra desde el mes de septiembre. El tratamiento ha sido el detonante que ha provocado su desconvocación para jugar con la Selección Española.

"El motivo de la pubalgia, un dolor en el pubis, suele ser una descompensación entre la fortaleza de los músculos abductores, situados en la parte interna de los muslos, y la debilidad de la pared abdominal", explica Pedro Luis Ripoll, traumatólogo.

En la zona del pubis es donde se insertan esos músculos abductores y los rectos anteriores del abdomen, fundamentalmente. Ripoll, que también es especialista en cirugía ortopédica, explica que se trata de una lesión, generalmente, "por sobrecarga".

Ripoll ha explicado en intervenciones que la solución para Yamal más efectiva podría ser la conservadora. Es decir, un tratamiento que no requiera cirugía, sólo manejo del dolor, fisioterapia o, incluso, la inmovilización de la zona. Vamos, un sencillo reposo.

Sin embargo, la intervención con radiofrecuencia, que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no conoció hasta que ya había sido realizada, ha disparado las alarmas sobre que la lesión del jugador del FC Barcelona sea más grave de lo esperado.

Ripoll, de hecho, explicó que estas pubalgias pueden "terminar en el quirófano", como fue el caso del jugador del Real Madrid Xavi Alonso. "Fue intervenido de esta dolencia y tuvo tres o cuatro meses para recuperarse del problema", explica Ripoll.

También advirtió que la pubalgia puede derivar en una "hernia del deportista" que se produce en la zona abdominal, caracterizada por "un dolor que invalida o disminuye la capacidad del futbolista para competir". Pero, hasta ahora, nada apuntaba a preocuparse.

Evitar la cirugía

"La solución conservadora es la de primera elección", dijo Ripoll. "En algunos casos hay que recurrir a la opción quirúrgica. En un chico de esta edad tan joven y elástico la opción conservadora va a tener un resultado muy satisfactorio".

La intervención a la que se ha sometido Yamal, en cualquier caso, no es curativa, sino que se propone para disminuir el dolor. "Es una intervención mínimamente invasiva que consiste en la introducción de unas agujas en la zona del dolor", explica Ripoll.

Las agujas transmiten ondas electromagnéticas de alta frecuencia cuyo objetivo es actuar sobre los nervios para que transmitan menos dolor, explica el traumatólogo. Este método también permite reducir la inflamación al actuar sobre el flujo sanguíneo.

De esta manera, se puede, además, aumentar la movilidad de la zona. "Es una técnica que no cura la lesión, pero que es paliativa”, resume Ripoll. “Es decir, el futbolista sigue inmerso en una lesión de larga evolución". Por eso, recomienda que "dosifique" sus minutos de juego.

Lo que más se teme, según este médico, es que Yamal padezca ya una hernia o muestre daños en el hueso en la inserción del tendón. En ese caso, las posibilidades de que el joven jugador pase por el quirófano se multiplican.

"Es una lucha de un chico de 18 años para eludir la cirugía y reemprender su carrera", apunta Ripoll al final de su explicación. El procedimiento ha disparado la polémica por haberse producido sin conocimiento de la RFEF.

Su consecuencia directa es que no veremos en los próximos partidos de la Selección a Yamal vestir la camiseta de España. La RFEF, además, ha acusado al FC Barcelona de ocultar informes médicos del jugador y aseguran sentir "sorpresa y malestar".