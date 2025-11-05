Sandra Pérez, traumatóloga, sobre su sueldo en la pública: "En Andalucía, los residentes cobramos unos 1.300 € más las guardias. No me quejo"

Las claves nuevo Generado con IA Sandra Pérez, médico residente de quinto año en Traumatología en Andalucía, explica que el sueldo base de un MIR oscila entre 1.300 y 1.795 euros brutos mensuales según el año de residencia. Las guardias médicas, obligatorias durante la formación, no cuentan con plus de nocturnidad y se pagan igual independientemente del horario, sumando al salario base entre 1.200 y 1.400 euros netos mensuales. En un mes con cuatro guardias (incluida una de 24 horas en fin de semana), Sandra Pérez alcanzó los 2.300 euros netos, reflejando la importancia de las guardias en la remuneración total. El salario de los médicos residentes españoles es inferior al promedio europeo y varía según la comunidad autónoma, con Andalucía situada entre las regiones que menos paga.

Para ejercer la medicina en el sistema sanitario de salud de España se requiere poseer una titulación de especialidad médica, la cual se consigue mediante el sistema de médico interno residente o MIR.

Dependiendo de la especialidad, esta formación dura entre 4 y 5 años, durante la cual también se realizan guardias médicas, las cuales pueden ser variables dependiendo de la especialidad y la comunidad autónoma.

Respecto a su remuneración, sigue existiendo cierta polémica al respecto: el salario de un médico en España está por debajo de la media europea, y muy por debajo de la remuneración de países como Estados Unidos, aunque por encima de la media de los salarios en España.

Y ahí suelen venir las discusiones: comparar trabajos es realmente complicado.

Recientemente, la médico residente de traumatología Sandra Pérez (@sanpeva25 en su perfil de TikTok) ha querido explicar cuánto cobra realmente un médico residente o MIR en España, concretamente en Andalucía, su comunidad autónoma.

Ella es MIR de 5º año de Traumatología, siendo las especialidades médico-quirúrgicas las más amplias en este aspecto, y ha explicado diferencias entre salario base, complementos y guardias:

"Como veis, los residentes tenemos un sueldo base que ronda los 1.300 euros y que conforme vamos avanzando año de formación o año de residencia se nos va sumando un plus, a su vez aquí abajo cada hora de guardia la cobramos a un precio y este precio va subiendo también conforme vamos subiendo en los años de residencia, además que los días festivos pues se cobran también un poquito más".

Como resume Sandra, el salario base bruto de un médico, es decir, alguien que ya ha finalizando los seis años de carrera y está empezando en su primer año de formación MIR, en Andalucía es de 1.300 euros brutos mensuales, llegando a los 1.795 euros brutos mensuales en el quinto año de especialidad, como es su caso.

Se trata de un salario sin guardias, que en neto implicarían unos 1.090 euros el primer año, y alrededor de 1.400 durante el último año. Y a eso hay que añadir las guardias médicas, que son obligatorias durante la formación médica, y suelen serlo también posteriormente durante el resto de la carrera de un médico ya formado dependiendo de la comunidad y las circunstancias de cada área sanitaria:

"¿De cuántas horas son las guardias? Pues de lunes a viernes se cobran de tres de la tarde a las ocho de la mañana, es decir, 17 horas de guardia, y los sábados y los domingos son veinticuatro horas de guardia. Como veis los médicos [...] no tenemos ningún tipo de plus de nocturnidad, no tenemos ningún tipo de otro plus"

Como también explica la futura traumatóloga, las horas de guardia se cobran exactamente igual sea la hora que sea, sin añadidos a pesar de contar con horas nocturnas, como sí sucede en otras profesiones.

En su caso, siendo ya R5 o residente de quinto año, nos explica que suele hacer 5-6 guardias de media. Haciendo 'solo' 4, como fue el caso del pasado mes de mayo, y restándole el correspondiente IRPF, nos explica que "en junio cobramos las guardias de mayo, que en mayo concretamente hice 4 [...] con una guardia de fin de semana, es decir, de 24 horas, y quitándole el IRPF pues se queda en unos 1.200 euros. Con lo cual, el sueldo que yo gané en junio pues son 2.300 euros"

Resumiendo datos, Sandra realizó 3 guardias de 17 horas y 1 guardia de 24 horas que, junto a su sueldo base, llegó a los 2.300 euros netos. Ella misma explica que su vídeo no tiene un afán de queja, sino que lo realiza para informar a la población general, dado que se suele desconocer el salario real de un médico, tanto residente como ya adjunto o formado totalmente con su correspondiente especialidad MIR.

Como hemos comentado, cada comunidad autónoma remunera a sus profesionales sanitarios de forma diferente, siendo Andalucía una de las comunidades con un salario base ligeramente inferior a otras comunidades según los datos actuales. Además, cabe recordar que el poder adquisitivo de los profesionales se ha reducido significativamente en los últimos 15-20 años, calculándose una reducción de más de 11.000 euros anuales solo durante los últimos 15 años en el caso de los residentes de quinto año.