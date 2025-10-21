Un pediatra, alto y claro sobre la postura de la ministra Mónica García sobre el cambio de hora: "Cuánta hipocresía"

Las claves nuevo Generado con IA El presidente Pedro Sánchez propone eliminar el cambio de hora en España, argumentando que afecta a los ritmos biológicos. La ministra de Sanidad, Mónica García, apoya la medida y prefiere mantener el horario de invierno, lo que adelantaría el amanecer en verano. El pediatra David Andina critica la postura de García, acusándola de "hipocresía" por no abordar la eliminación de las guardias de 24 horas en el sector médico.

Los españoles haremos retroceder nuestros relojes una hora este domingo para establecer el horario de invierno y un año más ha vuelto el debate sobre si deberíamos suprimir esta práctica. Esta vez, ha sido el presidente Pedro Sánchez quien ha reabierto el melón.

"Ya no le veo sentido", explica el mandatario en un vídeo para redes sociales en el que anuncia que el Gobierno llevará de nuevo esta cuestión al Consejo Europeo. Sánchez invoca a la ciencia y dice que el cambio "trastoca los ritmos biológicos dos veces al año".

Su ministra de Sanidad, Mónica García, no ha tardado en sumarse a esta iniciativa e, incluso, ha dicho cuál quiere que sea el horario que se aplique una vez se suprima el cambio. "Soy del team invierno", ha declarado en su cuenta de X.

Es decir, el horario que tendremos a partir del domingo. ¿Y cómo cambiaría esto nuestra vida en verano? Pues en vez de ganar una hora de sol por la noche, lo haríamos por la mañana. En los días más largos del año podría amanecer antes de las seis de la mañana.

En el día del solsticio de verano amanece a las 6.45 aproximadamente en España, algo antes en el este peninsular. Con el horario preferido de Mónica García amanecería a las 5.45 y el sol se ocultaría también antes por el horizonte.

El atardecer en verano sucede muy tarde en España, ahora mismo, en el solsticio de verano ocurre a las 21.50 horas. Si se mantiene el horario de invierno, se produciría a las 20.50 horas. La ministra considera que este horario puede resultar insano.

"El horario circadiano no es el que hace que anochezca a las diez y media de la noche", ha dicho, según la cadena SER. El de invierno, asegura, tiene más que ver con "cómo se adapta a nuestro cortisol endógeno y a nuestras hormonas endógenas".

La crítica de un pediatra

Varios científicos consultados en este artículo de EL ESPAÑOL afirman por su parte que el impacto del cambio de hora en el cuerpo es "tan pequeño que se puede mitigar". Explican que el ritmo circadiano depende del sol y no de la hora que aparezca en el reloj.

Las horas de sol varían a lo largo del año sin que, obviamente, podamos hacer nada, pero por suerte el biólogo Guillermo López Lluch explica que el ser humano "se va adaptando a las condiciones cambiantes del medio".

La declaración de Mónica García en favor del horario de invierno aparece en el contexto de la negociación del Estatuto Marco, que ha estado tres semanas parada. Una de las reivindicaciones de los médicos en este proceso es, precisamente, la eliminación de las guardias de 24 horas.

El pediatra de Urgencias, David Andina, ha señalado en X, en sus propias palabras, la "hipocresía" de la ministra García al defender el horario de invierno permanente por una cuestión de salud. El médico ha aprovechado para lanzar un reproche.

"La salud es lo primero pero seguirás permitiendo que un médico trabaje en turnos de 24 horas de atención médica continuada (mal llamadas 'guardias'), cobrando aún menos que la hora ordinaria y sin ningún tipo de descanso posterior porque eres del 'tema salud'".

Los sindicatos y el ministerio todavía no han llegado a un pacto que permita cerrar el texto y su entrada en vigor. Faltan por cerrar acuerdos sobre asuntos pendientes en jubilación, jornadas y retribuciones de la nueva clasificación profesional.

En cualquier caso, las guardias no se encuentran entre los puntos conflictivos que están ralentizando la negociación. El borrador actual anuncia, de hecho, el fin de las guardias de 24 horas, poniendo como límite general las de 17 sin deudas de jornadas de descanso.

"Se establece la flexibilidad para trabajar en jornada de turnos o jornada ordinaria y guardias. Y se ampliarán los límites de las mismas con consentimiento del profesional y evaluación de riesgos", como ya adelantó el Observatorio de la Sanidad.

"Se controlarán los descansos: de 12 horas entre jornadas y de 36 consecutivas a la semana. Además, los descansos previos y posteriores a la guardia de 17 se descontarán de la jornada ordinaria".