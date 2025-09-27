Santiago Segura (60 años) que perdió 50 kilos, tajante: "Esta es la dieta que hice pero no se la recomiendo a nadie en España"

"Estaba hecho una bola. Pesaba 40 kilos más que ahora", así hablaba Santiago Segura sobre su impresionante cambio físico en los últimos años.

El conocido actor y director de cine llegó a rozar los 116 kilos y bajó hasta los 80. El elevado peso que tenía venía dado por las exigencias del personaje de Torrente. De hecho, en su última entrega subió únicamente 15 kilos porque luego "daba pereza adelgazarlos", admitió entre bromas.

Sobre cómo llevó a cabo ese proceso de adelgazamiento, el cineasta ha contado que practica ayuno intermitente y que, en ocasiones, llegó a espaciar comidas de forma extrema. "No se lo recomiendo a nadie", admitía sobre este tipo de dieta.

"He llegado a ayunar 36 horas. Me he acostumbrado a vivir con una comida al día. El ayuno intermitente es maravilloso", afirmó en una entrevista en El Hormiguero.

"En la prehistoria el hombre comía lo que cazaba y luego estaba varios días sin comer, con lo que nuestro organismo está preparado para ello", explicaba para frenar las críticas contra esta dieta.

Aun así, defendió que a él le funciona priorizar pocas comidas y elegir bien qué come. Por otra parte, el cambio de Segura no ha sido lineal. En 2021 reconoció un "efecto rebote": “He engordado 16 kilos”. Por ello, aprovechó para recordar que lo sensato es "comer equilibradamente".

“Por la calle, las señoras me preguntan con entusiasmo que cuál es mi dieta milagrosa y se quedan desconcertadas cuando les digo que comer muy poco y hacer mucho ejercicio", comentaba el cineasta madrileño.

También hubo un motivo de salud. En entrevistas habló de dolores y desgaste articular y lanzó un mensaje que merece subrayarse: “La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad”.

Un cambio fundamental en su alimentación fue la eliminación drástica de la bollería industrial y otros productos ultraprocesados. Segura ha admitido que antes consumía este tipo de productos de forma habitual, siendo uno de los principales factores de su aumento de peso.

Desde entonces, vigila más su alimentación -menos harinas, azúcar y ultraprocesados- y se mueve a diario, sin fórmulas mágicas.

Si tuviéramos que quedarnos con tres ideas de su proceso, serían: responsabilidad personal con sentido común (comer menos y moverse más), estrategias que a él le encajan -como el ayuno intermitente-, pero sin recomendarlas a ciegas y constancia para mantener, no solo para bajar.

La fórmula de Santiago Segura

El propio Santiago Segura lo resume mejor que nadie: "No se lo recomiendo a nadie" (si no está bien informado) y "comer muy poco y hacer mucho ejercicio" siguen siendo su brújula.

Pero su cambio no va de trucos: va de hábitos, de saber decir que no cuando toca y de aceptar que el mantenimiento es el verdadero reto. Si te inspira su viaje, recuerda que cada cuerpo es distinto y conviene pedir consejo profesional antes de imitar métodos concretos.

Él mismo ha demostrado que la clave no está en una dieta milagro, sino en construir una vida que no te empuje a volver atrás.

Sobre la actualidad de Segura, el cineasta se encuentra rodando Torrente, presidente, la sexta entrega de su famosa saga, que verá la luz en marzo de 2026