Pedri (22), rotundo sobre su alimentación: "Este es el tiempo que ayuno a diario pero no me resisto a las croquetas de jamón"

La alimentación de Pedri, estrella del FC Barcelona, se ha convertido en uno de los temas más comentados dentro y fuera del campo.

Su metamorfosis física, su control nutricional y la adopción de nuevas rutinas como el ayuno intermitente llaman la atención de aficionados y expertos por igual.

"Mi dieta es hipercalórica y con mucho hidrato de carbono; aunque un día a la semana tengo comida libre, soy muy estricto con lo que como", explica, rotundo, el jugador canario de 22 años.

Esa disciplina la mantiene a rajatabla los seis días restantes, centrando su menú en carbohidratos, como arroz y pasta, y pescados como el salmón, incluso cuando inicialmente no le gustaban.

El huevo y el pan de calidad también forman parte de su ingesta habitual, dejando las frutas y verduras en un segundo plano: "No es que no las pruebe nunca, pero no son el centro de mi alimentación".

En los últimos meses, Pedri ha dado un paso más allá y ha incorporado el ayuno intermitente, inspirado por su compañero Ferran Torres.

"Ferran, que ya practicaba ayuno intermitente, me animó a que lo probara y la verdad es que me siento mucho mejor desde entonces, así que, por el momento, voy a seguir con ello", explica.

"Hago dos comidas al día, el almuerzo y la cena. A excepción de los días de partido, que nos metemos un buen desayuno. En los periodos de ayuno, lo único que tomo es agua, porque es fundamental mantener una buena hidratación", añade.

Este tipo de rutina, cuenta, le da una sensación de ligereza y mejora su rendimiento tanto en entrenamientos como en partidos.

Aunque su dieta es estricta, Pedri no deja de tener habilidades: "Me resulta muy complicado resistirme a las croquetas de jamón que hace mi madre. Solo las pruebo en alguna ocasión después de un partido".

"Ya tendré tiempo de comer todas las que quiera cuando me retire", se sincera. Sin embargo, su motivación por mantenerse sano y competitivo es más fuerte que cualquier antojo.

El propio Pedri reconoce que lo que ha conseguido físicamente es fruto de un plan meticuloso de nutrición y gimnasio: "El Barça me marcó una dieta para coger un poco de peso, pero sobre todo lo que hay detrás es mucho trabajo en el gimnasio".

Este cambio ha sido radical; ha ganado unos siete kilos de masa muscular y ha logrado una regularidad inédita.

"Dimos con 'la tecla' en la preparación física que me faltaba para evitar, en la medida de lo posible, las lesiones. Gracias a eso, he conseguido tener la regularidad que necesitaba y soy feliz, porque puedo disfrutar de lo que más me gusta: jugar al fútbol", afirma alto y claro.

Pedri es un ejemplo de cómo la alimentación personalizada y la constancia pueden marcar la diferencia en el fútbol profesional.

El método de Pedri

Su secreto no está en las frutas o verduras, sino en una dieta estudiada, el ayuno intermitente, mucha disciplina y ese placer ocasional que le conecta con su familia y su tierra.

Así, el canario sigue marcando tendencia tanto en el césped como en la mesa, mostrando que cuidar el cuerpo es tan importante como tocar el balón.