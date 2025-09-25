Ion Aramendi (48) que perdió 12 kilos en 6 meses, tajante: "Este es el alimento que como a diario y me quitaban de la dieta"

Ion Aramendi es una de las caras más conocidas de la pequeña pantalla. El presentador vasco ha liderado hasta su cancelación el conocido concurso Reacción en cadena y es el maestro de ceremonias de los debates de Gran Hermano.

El periodista de 48 años lleva tiempo desarrollando su trayectoria profesional en los platós de televisión y, como muchos otros, también ha mostrado un impresionante cambio físico.

Su secreto, que ha compartido con una cercanía aplastante, se basa en la lógica, el compromiso y, sorprendentemente, en un alimento que muchas dietas demonizan.

"No estaba bien, no estaba sano y no estaba feliz. No estaba a gusto con mi cuerpo", confesaba el propio Aramendi.

"Me sobraban entre diez y doce kilos. Ahora con la edad que tengo, el cuerpo no reacciona igual y pensé: 'Hay que hacer algo'", añadía el comunicador.

A sus 48 años, sintió que era el momento de tomar las riendas. El resultado, visible para todos, ha sido una pérdida de 11,7 kilos y 12 centímetros de cintura en aproximadamente seis meses.

Una meta alcanzada no solo con esfuerzo, sino también con inteligencia y el apoyo fundamental de su mujer, María Amores, quien fue la primera en adoptar este nuevo estilo de vida.

La piedra angular de su éxito es la llamada "dieta del bocadillo", un plan nutricional diseñado por la farmacéutica y nutricionista Terica Uriol.

El nombre puede llevar a engaño, pero su base científica es sólida. "La clave es la dieta del bocadillo. Yo como pan todos los días, que es una cosa que odiaba de las dietas, que te quitaran el pan. ¡Y es que no es necesario!", ha explicado el presentador en varias ocasiones.

El método se centra en una premisa simple: reducir al mínimo el consumo de grasas para forzar al cuerpo a utilizar las reservas ya almacenadas. "Consiste en comer hidratos y proteínas, pero cero grasas", aclara Ion.

De esta forma, sus comidas incluyen bocadillos con pan de calidad, rellenos de ingredientes magros como pavo, tomate, queso ultraligero o hamburguesas de pollo, siempre cocinados a la plancha.

Se trata, en esencia, de una reeducación alimentaria que demuestra que el problema no es el pan, sino con qué lo acompañamos.

Pero el cambio no se forjó solo en la cocina. Aunque sus compromisos profesionales le exigen una agenda apretada, Aramendi ha integrado el deporte como un pilar no negociable. "Intento ir al gimnasio dos o tres veces por semana", comenta, reconociendo la importancia de la constancia.

Este esfuerzo, combinado con el asesoramiento de entrenadores personales, le ha permitido no solo perder peso, sino también ganar masa muscular y tonificar su cuerpo.

"Me siento muy bien. Estoy mejor que nunca. Estoy feliz, estoy contento, ágil y me siento bien", afirma con una sonrisa que confirma su bienestar.

Los éxitos de Aramendi

Como él mismo concluye, no busca ser un ejemplo, pero sí una inspiración: "Sed felices como seáis, pero si os animáis a hacer deporte y mejorar vuestra salud, yo os animo también". Una invitación honesta a un cambio posible y, sobre todo, saludable.

Tras el fin de Reacción en cadena, Aramendi ha estado disfrutando de unas vacaciones de verano junto a su familia, manteniéndose activo en redes sociales donde sus seguidores han expresado su deseo de verle pronto de vuelta en la pequeña pantalla.