Ibai Llanos (30 años), que perdió 52 kilos en un año: "He andado la distancia equivalente entre mi casa y Rusia"

Los seguidores del streamer Ibai Llanos siguen detenidamente su proceso de pérdida de peso, que ya ha superado el primer año. Los resultados son impresionantes y Llanos ya ha contado que en sólo un año ha perdido 52 kilogramos.

Este streamer ha compartido en redes sociales cientos de vídeos en los que muestra cómo ha perdido peso, a través del ejercicio físico y la alimentación saludable. Ha dejado que todo este proceso sea completamente transparente.

El peso máximo que llegó a alcanzar, tal y como él mismo explica, fueron los 165 kilos y desde ese momento ya ha perdido 70 kilogramos. Cuando cumplió un año desde el inicio de su pérdida de peso subió un vídeo en el que cuenta cuánto había perdido.

Ese día pesó 99,3 kilogramos, pero recientemente ha actualizado esa fecha en otro vídeo en el que decía que se encontraba en 96 kilogramos de peso. Es decir, que ha recorrido un camino impresionante, pero todavía asegura que no ha terminado.

"Lo hice por un cambio de salud más que por un cambio estético", asegura en un vídeo en el que habla sobre las bromas y los comentarios que le han hecho a lo largo de su proceso de pérdida de peso. Aunque está claro que disfruta con algunas de esas bromas.

En este sentido, el entrenador Sergio Peinado, que ha tenido un papel activo en la pérdida de peso de Ibai, ha querido dejar claro que el cambio del streamer empezó "mucho antes" de que se notara por fuera. "Su historia no es lineal, no es de película, es real", explica.

El experto explica que Ibai ha intentado perder peso otras veces antes de esta y que "el verdadero cambio empieza mucho antes de que se note por fuera y el resultado del cambio físico de Ibai no empezó hace un año, empezó con el primer Ibai que decidió cambiar".

"Lo que ha hecho tiene mucho valor y es que ahora habrá gente que piense que su cambio físico ha pasado de la noche a la mañana y, en realidad, lleva años esforzándose para que esto haya ocurrido", reflexiona Peinado.

"Una de las claves del cambio físico han sido los paseos", cuenta Ibai en el vídeo en el que repasa su primer año de proceso. "Una media de 10 kilómetros al día caminados, lo que supone 3.650 kilómetros caminados".

Disciplina

Ibai asegura que esa es la distancia que hay entre su casa y Rusia. "Al principio entrenaba cuatro veces a la semana y ahora desde hace seis meses entreno cinco veces a la semana: 240 entrenamientos de fuerza este año", cuenta Ibai.

Ahora bien, el streamer advierte de que, si bien muchas personas se han podido sentir motivadas por su proceso, deben tener cuidado con cómo realizan el plan de pérdida de peso porque podrían llegar a forzar demasiado y hacerlo peligroso.

"Con calma y tranquilidad. Sé lo que se sufre teniendo obesidad mórbida y sé que es extremadamente complicado. Primero a cuidarse mentalmente y después a cuidarnos físicamente", apunta Llanos. Después de pesarse, Ibai se emociona al ver que está por debajo de los 100 kilogramos.

"En estudios sobre pérdida de peso se suele hablar de bajar de dos a cuatro kilos de peso al mes", explica Peinado. Ibai, en su caso, perdió una media de 4,3 kilos al mes. "Estaría perdiendo un poco más de peso de lo recomendado para la mayoría".

En cualquier caso, Peinado explica que Ibai tenía una obesidad tipo 3 y que en estos casos puede ser normal llegar a perder hasta 10 kilogramos al mes. "Pero, ¿esto es sano? Depende de cómo la persona haga el proceso", asegura.

"A mí me consta que sí ha sido saludable porque yo mismo he revisado la preparación de Ibai con su entrenador. Han ido documentando que tiene una alimentación saludable con déficit calórico, pero sostenida en el tiempo", señala el experto.