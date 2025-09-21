Dabiz Muñoz (45 años), chef, alto y claro sobre su desayuno perfecto para ganar músculo: "Empiezo fuerte el día"

El cocinero Dabiz Muñoz ha conseguido compaginar el éxito en el mundo de la gastronomía con un estilo de vida saludable. Sin embargo, no siempre fue así: el chef ha confesado que hubo un tiempo en el que pesaba 35 kilogramos más que ahora.

No sólo ha perdido todo ese peso, sino que ha transformado su vida. Ahora, el ejercicio físico forma parte de su vida y siente una especial predilección por el running. Y no se le da nada mal: consiguió acabar la maratón de Valencia en poco más de tres horas.

Aunque ahora Men’s Health afirma que Muñoz sigue corriendo, pero de una manera más lúdica, el deporte sigue siendo una de sus pasiones. Hace un buen tándem en este sentido con su pareja, Cristina Pedroche, que también vive de manera activa.

"Correr me hace encontrar sosiego mental, me ayuda a ser mejor profesional, a ser más feliz, correr me da la vida, el deporte me da la vida. Correr tiene un impacto directo sobre mi creatividad, y mis mejores ideas surgen inmediatamente después de haber corrido".

Así lo expresó en una entrevista con Men’s Health, cuando protagonizó su portada fardando de forma física. Es decir, encontró un sentido en el deporte al incorporarlo a su rutina más que tomarlo como una imposición para lucir un cuerpo más delgado.

Desayuno completo

Y para hacer posible un estilo de vida activo es importante comer acorde a las necesidades que plantea. Aquí es donde Muñoz brilla y en sus redes sociales enseña con frecuencia sus recetas y los platos con los que experimenta.

Entre sus publicaciones, compartió un desayuno con un alto contenido en proteínas para empezar fuerte el día, tal y como apuntó en la descripción de la fotografía. Ese día, Dabid Muñoz desayunó un plato de ramen con un aspecto impresionante.

El ramen es un plato de comida asiática —japonesa, aunque sus orígenes son chinos— que se compone de un caldo, fideos y otros ingredientes que pueden variar como pedazos de carne, vegetales y también huevos cocidos. Un plato muy completo.

La versión que cocinó Muñoz, en concreto, lleva caldo de cocido y tuétano con jengibre, que le sobró de platos que preparó en Navidad, alitas de pollo lacadas en vino Pedro Ximénez, unas setas shiitake y también panceta estofada a la cantonesa.

Además, en las fotografías que colgó en su perfil de Instagram se puede observar que el plato también contiene un huevo cocido en dos mitades y vegetales y hierbas para darle más sabor y aromas a la elaboración.

Entre los comentarios, muchos usuarios señalan que un ramen no es lo que ellos tienen en la cabeza cuando piensan en un desayuno. En España, lo más popular es desayunar algo que pegue con un café, aunque no siempre sean opciones saludables.

Las galletas, la bollería y otros productos típicos de la hora del desayuno que se venden en los supermercados son un chute de azúcar y no contienen muchos nutrientes interesantes. El ramen, sin embargo, contiene grasas, proteínas y también carbohidratos.

Es, por lo tanto, una opción mucho más interesante para empezar el día, tanto si vamos a hacer deporte como si no, debido a que aporta una mayor variedad de nutrientes de calidad. Como es el caso de la proteína del huevo y de la carne.

En cualquier caso, este ramen no es un desayuno para el día a día debido a la presencia de la panceta, que aporta una buena cantidad de grasas saturadas y pueden contribuir a aumentar los niveles de colesterol además de aportar muchas calorías.