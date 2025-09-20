Jordi Hurtado, 68 años, sin rodeos sobre cómo se mantiene joven: "Este es el alimento que tomo a diario y no hago deporte"

El enigma de la eterna juventud tiene nombre y apellido: Jordi Hurtado. El presentador de Saber y Ganar, con casi tres décadas al frente del concurso cultural más veterano de la televisión, sigue sorprendiendo al público por un aspecto físico que parece resistirse al paso de los años.

Mientras otros buscan tratamientos milagrosos o fórmulas de laboratorio, el comunicador de 68 años asegura que su secreto es mucho más sencillo y accesible.

En varias entrevistas, Hurtado ha confesado que no dedica tiempo al deporte como tal. "El hecho de estar activo, aunque no haga deporte, y tener un trabajo absolutamente vocacional, te llena de salud. Huyo del sedentarismo e intento estar muy activo siempre", explicó en Mundo Deportivo.

No se trata de horas de gimnasio ni de rutinas intensivas, sino de mantener un estilo de vida en movimiento y evitar caer en la inactividad que tanto daño hace con el paso de los años.

La alimentación también juega un papel clave en su día a día. El presentador catalán reconoce que procura seguir una dieta mediterránea, basada en productos frescos y saludables, sin caer en obsesiones ni en restricciones extremas.

"Intento seguir una dieta mediterránea que sea lo más sana posible, sin obsesionarme. Me encantan las ensaladas, las tomo a diario", declaró en la misma entrevista.

Esa afición por las ensaladas refleja bien su filosofía: platos ligeros, llenos de vegetales y fáciles de integrar en una rutina equilibrada, donde prima la calidad de los alimentos antes que las modas pasajeras.

Su actitud positiva y su pasión por la televisión completan la fórmula. Para Hurtado, el trabajo no es solo una profesión, sino una fuente diaria de motivación. "Tener un trabajo absolutamente vocacional te llena de salud", insiste, y lo cierto es que la ciencia lo respalda.

Mantener la mente activa y disfrutar de lo que uno hace es tan importante para la longevidad como una buena dieta. Conducir cada día un programa donde la cultura y la memoria están en juego es, en cierto modo, también un entrenamiento mental para él mismo.

Lejos de los secretos ocultos o las soluciones rápidas, la receta de Jordi Hurtado se resume en tres pilares claros: mantenerse activo aunque no practique deporte, seguir una dieta mediterránea con especial debilidad por las ensaladas y vivir con pasión su vocación profesional.

Nada de obsesiones, nada de rutinas imposibles, solo constancia, moderación y una actitud vitalista que parece contagiar a quien lo ve en pantalla.

El secreto de Jordi Hurtado

Quizá ahí resida el verdadero misterio de su juventud: no en fórmulas mágicas, sino en la suma de pequeños gestos diarios que cualquiera puede aplicar.

Jordi Hurtado demuestra cada tarde que la clave de mantenerse joven no está en luchar contra el tiempo, sino en aprender a vivirlo con equilibrio y entusiasmo.

Hurtado nació en San Feliu de Llobregat en 1957 y comenzó su carrera en Radio Nacional de España en los años setenta, donde desarrolló una sólida experiencia como locutor y actor de doblaje.

Su salto a la televisión llegó en los ochenta con programas como Si lo sé no vengo y Pictionary, consolidando un estilo cercano y didáctico.

A lo largo de su trayectoria, Hurtado se ha ganado la simpatía del público, no solo por su profesionalidad y carisma, sino también por la constancia y la serenidad que transmite, hasta el punto de haberse convertido en una figura icónica de la cultura televisiva española.