José Abellán (39), cardiólogo: "Este alimento muy conocido en España es la principal causa de sufrir un cáncer"

El especialista en Cardiología revela qué alimento resulta ser un verdadero peligro para nuestra salud.

En un mundo donde los problemas cardiovasculares atacan cada vez más a jóvenes, la pregunta se impone: ¿qué estamos haciendo mal?

El cardiólogo José Abellán, en una reciente y reveladora entrevista, no se anda con rodeos y nos confronta con una cruda realidad que, asegura, "le rompió la cabeza".

Abellán, con la humildad de un científico que acepta la evolución del conocimiento, comparte su propio proceso de descubrimiento. Al principio, como cardiólogo, era escéptico ante las advertencias sobre ciertos alimentos. Sin embargo, su curiosidad lo llevó a investigar y lo que encontró fue sorprendente.

"Me di cuenta que efectivamente los ultraprocesados son una de las principales causas de que enfermemos de corazón y de cáncer".

"No solo eso, sino que alimentos cotidianos y aparentemente inofensivos, como los yogures azucarados o los productos light cargados de aditivos, están contribuyendo silenciosamente a nuestra enfermedad. Esta comida que consideramos saludable realmente no lo es y está disfrazada, avisa el conocido cardiólogo.

La clave de su peligrosidad reside en su diseño. Los ultraprocesados no son alimentos íntegros; son "partes de un alimento de manera incompleta... mezclados entre sí y además con cosas". Esto los convierte en bombas de relojería para tu salud por varias razones.

"Hackean tu mente y juegan contigo", argumenta. Tu sistema de saciedad, diseñado para alimentos naturales, no los reconoce. Así, comes un producto muy calórico, pero tu cuerpo cree que es menos, lo que te lleva a comer más y más.

Son bajos en minerales esenciales como el magnesio, en omega-3 y, a menudo, altos en sal, azúcares simples y aditivos.

Este consumo excesivo provoca sobrepeso y obesidad, lo que a su vez "aumenta la inflamación crónica" en nuestro cuerpo.

Esta inflamación es el caldo de cultivo para enfermedades cardíacas, diabetes (la obesidad es el principal factor de riesgo) y diversos tipos de cáncer. Incluso las bebidas azucaradas, afirma, "aumentan el riesgo de diabetes directamente".

El Dr. Abellán enfatiza que la alimentación es solo una pieza del puzle. Otros factores de nuestra vida moderna están contribuyendo al preocupante aumento de problemas cardiovasculares en jóvenes.

Es el caso del estrés crónico, que lo califica como uno de los grandes factores de riesgo que nos afectan como sociedad y sobre todo a gente joven. Eleva la presión arterial y desregula nuestro cuerpo.

"Tenemos que movernos, estamos hechos para movernos, somos animales de resistencia", no duda en señalar Abellán. Pasar el día sentados, haciendo apenas 2.000 o 3.000 pasos, es "quedarse corto" y requiere ejercicio aeróbico adicional para compensar.

También es necesario contar con una "buena higiene del sueño". Para descansar bien, es clave "llegar cansado a la noche" y sincronizarse con los ciclos de luz y oscuridad.

Por otra parte, Abellán es claro con las pastillas: "Son un parche para lo que normalmente tú no estás haciendo adecuadamente". Un estilo de vida saludable puede "reducir o evitar" muchos medicamentos.

El mensaje final es empoderador: tenemos el control. El cardiólogo insiste en la importancia de una compra consciente, priorizando "alimentos que son integrales, íntegros, enteros", con más verduras, vegetales y frutas. Su consejo estrella: "Es el mejor fuel para tu cuerpo".

Es hora de despertar y tomar las riendas de nuestra salud, dejando de lado los engaños de la comida "disfrazada" y reorientando nuestros hábitos hacia lo que nuestro corazón verdaderamente espera de nosotros.