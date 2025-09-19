Ismael Galancho (41), nutricionista: "Comer muchos carbohidratos no engorda, un exceso calórico prolongado, sí"

Durante años los carbohidratos han sido vistos como los grandes culpables del aumento de peso. Desde las dietas milagro hasta los gurús de la nutrición en redes sociales, muchos han repetido el mismo mensaje: "si quieres adelgazar, olvida la pasta, el pan o el arroz".

Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? El nutricionista clínico y deportivo Ismael Galancho tiene una respuesta muy clara: los carbohidratos no engordan por sí mismos.

Galancho, que lleva años divulgando sobre nutrición en medios y conferencias, lo explica sin rodeos: "Los carbohidratos no engordan de forma aislada y lo determinante es un exceso de calorías a largo plazo".

Es decir, lo que hace que una persona gane peso no es comer pan o pasta, sino comer más de lo que gasta de manera continuada.

De hecho, explica que cuando alguien deja los hidratos de golpe y ve que la báscula baja rápido, en realidad no está perdiendo grasa.

"Cuando reduces los carbohidratos en tu dieta pierdes peso y volumen rápidamente, pero no se debe a la pérdida de grasa o de músculo sino a la pérdida de glucógeno y agua", señala el nutricionista de 41 años. Un efecto que puede ser engañoso y dar la sensación de un progreso más grande del real.

Para Galancho, lo importante no es demonizar un macronutriente, sino entender cómo funciona el cuerpo. "Es imposible que acumules grasa cuando a tu cuerpo le das menos energía", afirma. La clave, entonces, está en el balance energético: las calorías que entran frente a las que gastamos.

Aquí entra también en juego la actividad física. En personas deportistas o con un gasto calórico elevado, los carbohidratos son fundamentales.

Sirven como principal fuente de energía, recargan los depósitos de glucógeno y ayudan a rendir y recuperarse mejor. "Al final del día lo que importa es cuántas calorías has comido y cuántas has gastado", resume Galancho.

Otro punto clave es distinguir la calidad de los carbohidratos. No es lo mismo obtenerlos de frutas, verduras, legumbres o cereales integrales, que abusar de bollería, refrescos y ultraprocesados cargados de azúcares añadidos. Los primeros aportan fibra, vitaminas y minerales; los segundos solo calorías vacías.

Además, Galancho insiste en desterrar mitos como el de que "los carbohidratos por la noche engordan". Para él, este tipo de mensajes simplistas solo confunden a la población. Si el balance energético es correcto, da igual la hora a la que se consuman los hidratos.

El consejo de Galancho

En definitiva, el mensaje del nutricionista es directo: los carbohidratos no son el problema, el problema es el exceso de calorías. Demonizarlos, asegura, es un error que puede llevar a dietas poco sostenibles y desequilibradas.

Su recomendación es sencilla: adaptar la cantidad de carbohidratos al nivel de actividad de cada persona, priorizar los de mejor calidad y dejar de lado el miedo irracional a este macronutriente.

Como él mismo concluye: "Los carbohidratos no engordan de forma aislada. Lo que engorda es comer más de lo que necesitas, sea lo que sea".

Ismael Galancho es un experto en nutrición y entrenamiento con amplia formación en dietética, educación física y salud deportiva.

Nacido en Málaga, combina el asesoramiento a deportistas de élite -incluyendo figuras como Lionel Messi y Luis Suárez- con la divulgación científica a través de medios, charlas y libros como Quema tu dieta.