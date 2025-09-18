Gabriel Aedo, dermatólogo, avisa sobre la crema Nivea de lata azul: "Tiene un potencial de riesgo irritante"

Presente en casi todos los hogares españoles desde tiempos inmemoriales, la crema de la lata azul de Nivea es un producto que ha pasado de generación en generación. Creada en 1925 con el mismo formato que todavía mantiene, su icónico envase de aluminio es un símbolo de confianza y tradición.

Para mantener su producción, se prensan cada día más de medio millón de estas latas, con las que se rellenan alrededor de 50 toneladas de crema. Se estima que, anualmente, se venden más de 100 millones de latas en 200 países diferentes. Pero a pesar de esa popularidad, hay quien se pregunta si realmente sirve para todo lo que se le atribuye.

El doctor Gabriel Aedo, experto en dermatología, ha analizado en redes sus ingredientes. Aunque reconoce su poder hidratante gracias a componentes como la glicerina y la parafina, lanza una advertencia: "No te lo recomiendo usarlo en el rostro si tienes tendencia al acné". La razón está en el alcohol de lanolina, un ingrediente que puede tapar los poros y provocar acné.

Además, el dermatólogo señala que los perfumes y fragancias de la crema pueden causar irritación en pieles sensibless. “Por lo tanto, si lo aplicas y te irritó, no sigas utilizándola, probablemente no es para ti”. Además, Aedo limita su uso únicamente al cuerpo, y le da una calificación baja, de apenas 3,5 sobre 10.

Pero el dermatólogo no se queda solo en este análisis, sino que presenta una alternativa que considera más adecuada. En este caso, se trata de otra opción de la misma marca, la Nivea Body Milk: "Es espectacular para hidratar de manera buena, bonita y barata a tu cuerpo".

Elegir los productos adecuados

Las conclusiones del doctor Aedo concuerdan con el consenso científico de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Según los expertos, la clave de un buen cuidado de la piel está en elegir productos adecuados para cada necesidad.

En este sentido, la AEDV distingue entre cremas hidratantes y nutritivas: las primeras, más ligeras y a base de agua, son ideales para el día, mientras que las segundas, con mayor cantidad de aceites y lanolina, son más densas y se recomiendan para pieles muy secas o para uso nocturno.

Esta distinción ayuda a entender por qué una crema como la Nivea de la lata azul no es una solución universal. Sus ingredientes oclusivos, como la lanolina y la vaselina, la hacen muy eficaz para impedir la pérdida de agua en pieles secas. No obstante, para pieles grasas o mixtas, pueden resultar excesivamente densos y comedogénicos.

Además, al escoger los productos para nuestra piel, no hay una solución única para todos. Al contrario, el cuidado de la piel es un trabajo a largo plazo que debe adaptarse a cada etapa de la vida. Por eso, la edad es, sin duda alguna, uno de los rasgos más importantes que debemos tener en cuenta.

La AEDV insiste en que las necesidades de nuestra piel no son las mismas a los 15 que a los 50. Un adolescente, con el acné a flor de piel por los cambios hormonales, necesita productos para controlar el sebo. Por el contrario, una piel madura demanda hidratación y elasticidad.

En esta línea, uno de los productos estrella es siempre el protector solar. Este es considerado como la mejor herramienta "antiedad" que existe y un básico indispensable. Al fin y al cabo, la clave para una piel sana no está en la fama de una marca, sino en la prevención y en elegir lo adecuado para cada momento de la vida.