Alberto Chicote (56 años), que adelgazó 40 kilos en año y medio: "Este es el ejercicio de una hora al día que me ayudó"

La transformación física de Alberto Chicote ha sido impresionante y todos la hemos podido ver poco a poco en televisión. Nada tiene que ver el cuerpo del cocinero que conocimos en sus primeros trabajos en televisión con su apariencia actual.

En total, Chicote ha conseguido perder 40 kilos de peso en poco más de un año. ¿Su truco? Tal y como explica este cocinero, no hay ninguno. Los buenos resultados se deben a un estilo de vida saludable que, al principio, siempre es difícil de adquirir.

En una entrevista con La Sexta, Chicote aseguró que nunca ha realizado una dieta milagro y que todo se debe a "una buena alimentación, ejercicio y persistencia". Este tipo de dietas no sólo son malas para la salud, sino que además no traen cambios duraderos.

En esa ocasión, el cocinero explicó que empezó a adelgazar en el programa que él mismo presentaba Dietas a examen y que tenía por objetivo observar cómo las dietas más famosas afectan a la salud de quienes las hacen.

"Yo he perdido 40 kilos, poquito a poco", explica Chicote. Explica que en Dietas a examen "diferentes personas se sometían a diferentes dietas y yo me sometí a una consistente en alimentarme mejor y hacer ejercicio de un modo habitual".

Esta combinación ganadora se encuentra tras el éxito de su evidente cambio físico. Ahora Chicote tiene un cuerpo más saludable gracias a los nuevos hábitos alimenticios y al ejercicio físico. Pero, ¿cuáles son los ejercicios que practica este cocinero?

El cocinero y presentador disfruta de caminar entre una hora y una hora y media en la naturaleza, y por suerte tiene cerca de casa un pinar. Pero también acostumbraba a ver una serie en casa mientras caminaba en la cinta que tiene en casa.

Sacrificio y esfuerzo

Ahora bien, todo este ejercicio aeróbico lo combinó con trabajo de fuerza en el gimnasio. El trabajo de fuerza suele ser ignorado en las dietas para perder peso, pero es capaz de acelerar el metabolismo incluso cuando estamos en reposo.

Por lo tanto, las pesas ayudan, y mucho, a perder peso de una manera más eficiente. Chicote perdió peso hace ya unos años y explica que muchos le preguntan por consejos. Él aporta uno muy coherente: "Vete a tu profesional médico de nutrición y consúltale a él".

"No hay milagros, ni productos que te vayan a cambiar", explica. "Hay que ir al médico, consultar el caso de cada uno y ponerse en manos de un profesional siempre". Sin atajos y con paciencia, este médico ha conseguido situarse en un peso saludable.

Chicote llegó a pesar 115 kilogramos y la última vez que habló de su peso explicó que oscilaba entre los 73 y los 75 kilos. Ahora bien, advierte que los principios pueden ser desesperantes y él mismo estuvo a punto de mandar "a la porra" la dieta.

Sin embargo, gracias a que no se rindió Chicote luce ahora un cuerpo más saludable y más delgado. Su mensaje es claro: quien quiera perder peso tiene que tener cuidado con la publicidad engañosa que existe en este sentido.

Él mismo ha podido observar cómo utilizaron su imagen para campañas de productos y trucos engañosos para adelgazar. "Siempre hay alguien dispuesto a jugar con la salud de los demás o con lo que haga falta con tal de sacar algo".

Encontrar, en este sentido, el estilo de vida saludable que se haga compatible con nuestros horarios y con nuestros gustos es lo realmente importante a la hora de perder el peso insano de manera definitiva. También ser conscientes de que este camino supone sacrificios.