Joaquín Prat (50), sin rodeos sobre su dieta para adelgazar: "Lo hago en el desayuno y la cabeza me funciona mejor"

Joaquín Prat se ha convertido, sin duda, en una de las caras más conocidas de la televisión. El presentador madrileño siguió los pasos de su padre y su carrera despegó en 2009 al incorporarse a El programa de Ana Rosa.

Tras más de una década en el magacín de Telecinco, ha estado al frente de programas de gran audiencia como Cuatro al día, Ya es mediodía y, más recientemente, Vamos a ver, demostrando su versatilidad para abordar tanto la crónica social como la actualidad política y los sucesos.

En sus más que claras y directas intervenciones en directo, ha hablado abiertamente sobre la rutina que sigue a diario para mantenerse en forma y perder peso de manera saludable a los 50 años.

Prat lleva tiempo demostrando que si se puede adelgazar sin contar calorías, al menos en su caso. El presentador ha hecho del ayuno intermitente su base: “Hago ayuno intermitente porque me mantiene la mente despierta”, dijo en plató cuando le preguntaron por qué se saltaba el desayuno.

No es un capricho puntual. Él mismo lo explicó con naturalidad: "Llevo haciéndolo muchos años… a mí la cabeza me funciona mucho mejor cuando no ingiero alimentos durante un periodo prolongado de horas y, fundamentalmente, me salto el desayuno".

En su día a día, Prat no come nada desde la cena hasta el mediodía (cuando termina el programa y almuerza ya en Telecinco). Ese patrón -muy cercano al popular 16:8- ha sido su “truco” para controlar el peso sin caer en dietas absurdas.

En lo físico, Joaquín no es de posar frente al espejo marcando rutina de gimnasio… pero se mueve. En su viaje con Jesús Calleja a las Azores se le vio pedaleando entre lagos volcánicos y lanzándose a nadar con delfines.

“Calleja me está exprimiendo, forzando la máquina hasta límites insospechados”, reconocía entre risas durante la grabación.

Cuando en 2024 le otorgaron en Peñalver el clásico “Su peso en miel”, Prat bromeó antes de subirse a la romana: “Pues serán 86 kilos de miel, según la última vez que me pesé. ¿Dónde voy yo con 86 kilos de miel?”.

La báscula lo corroboró. Un dato real -y reciente- que ayuda a entender su actual silueta más afinada.

Si algo le enciende es la desinformación nutricional. Al comentar la viral "dieta de las princesas Disney", Prat estalló en directo: “No hay más tontos porque no caben”, denunciando que se prometa adelgazar 10 kilos en 15 días con ocurrencias peligrosas.

Joaquín Prat, presentador de éxito

La fórmula de Joaquín Prat para adelgazar y mantenerse no tiene misterios: menos ventanas de comida, más movimiento y cero milagros. Él lo cuenta sin postureo y con frases que lo dicen todo.

Si estás pensando en probar el ayuno intermitente, su propio discurso añade un matiz sensato: que cada cual lo adapte a su vida, con cabeza… y, si puedes, con consejo profesional. Mientras tanto, él seguirá saltándose el desayuno y combinándolo con planes que le “expriman” lo justo.

A partir de septiembre, Joaquín Prat cambia las mañanas por las tardes de Telecinco. Liderará un nuevo magacín que sustituirá al actual Tardear. Por ahora, se desconoce el nombre de manera oficial. Aun así, algunos medios apuntan que se llamará El tiempo justo.