Carlos Latre (46 años) confiesa el alimento que toma tras perder 40 kilos: "No es la dieta, yo empecé a adelgazar cuando..."

Si hablamos de los mejores imitadores de nuestro país, el primer nombre que nos viene a la mente es el de Carlos Latre.

El polifacético humorista, actor y presentador saltó a la fama a nivel nacional en 1999 con sus extraordinarias y múltiples imitaciones de personajes famosos en el late night Crónicas Marcianas.

Desde entonces, ha desarrollado una prolífica trayectoria en televisión, participando en programas de gran éxito como Tu cara me suena, donde ha sido jurado, y en teatro con espectáculos de gran formato como One Man Show.

El humorista protagonizó hace pocos años uno de los cambios físicos más espectaculares y duraderos del panorama español. Perdió más de 40 kilos y transformó por completo su estilo de vida.

El punto de inflexión para Latre llegó cuando se dio cuenta de que el sobrepeso estaba afectando a su salud y a su rendimiento profesional.

"Comencé a cambiar la alimentación cuando, mirando un vídeo, me vi unos andares de obeso. Entonces pesaba 117 kilos", confesaba en una entrevista.

Sobre los alimentos que forman parten de su rutina diaria, Latre hablaba en una entrevista en Soy como como: "El brócoli y desde hace un tiempo el bimi".

"Es un sucedáneo del brócoli pero con toda la rama ¡Está delicioso! En general he descubierto todas las verduras, les he cogido un gusto que no tenía", explicaba también sobre estos alimentos.

Su pérdida de peso fue gradual y planificada. “Yo hice tres fases: la primera hasta los 103 kilos; después 97, 93, 87, 83… y esas barreras ya no las vuelvo a pasar”, confesó. Este enfoque por “bloques” le ayudó a fijar metas realistas y a evitar el temido efecto rebote.

Además, Latre insistía en que su éxito no se basa en una dieta temporal, sino en una reeducación alimentaria y un cambio profundo y sostenido de sus hábitos.

"Al final, fíjate que no es una dieta. Yo empecé a adelgazar cuando cambié mi forma de vida. No es decir 'ahora haré una dieta para adelgazar 3 kilos', pues no", apuntaba el de Castellón de la Plana.

"No tienes que hacer una dieta para adelgazar, sino para reorganizar tu forma de comer. Tiene que ser una forma de vida", señalaba tajante.

Lejos de prohibiciones eternas, Latre defiende compensar: “Tiene que haber momentos para todo… hoy como frankfurt… mañana, ensalada y deporte todos los días… el gran mensaje es el equilibrio”.

Sin duda, el componente mental y la motivación han sido cruciales en su proceso. A menudo utiliza lemas inspiradores para él y para sus seguidores.

"Cómo hemos cambiado... Si quieres puedes. No pain no gain... tu único límite eres tú. Y seguimos...", compartía a través de sus redes sociales.

Una vez alcanzado un peso saludable, el humorista valenciano defiende un enfoque basado en el equilibrio y la compensación, sin caer en prohibiciones absolutas.

"Creo que ningún 'todo' es bueno, y ese es el gran mensaje. Uno tiene que hacer un esfuerzo para bajar de peso primero, tiene que estar a rajatabla. Sin embargo, después cuando se consigue, se trata de equilibrio. Se trata de no privarte de nada y a la vez privarte de muchas cosas".

“El que cuenta las calorías me parece muy bien; al final es el cuerpo el que te habla”. Una frase que resume el enfoque del conocido humorista: escuchar sensaciones, no obsesionarse y ser constante.