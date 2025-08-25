Ordenan la retirada inmediata de estas famosas galletas de chocolate en España y piden que no se consuman

La empresa Mondelēz International ha comunicado su decisión de retirar de forma preventiva el lote OHT1153212 de las galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA con fecha de consumo preferente 30/04/2026 y código de barras 7622201639815.

El motivo, según la propia empresa, se debe a la identificación de un posible riesgo en un número reducido de unidades de este lote específico, en los que podría haber presencia de partículas metálicas que podrían ser ingeridas sin querer. Mondelēz International confirma que esta situación afecta únicamente a este lote específico.

El resto de productos de Fontaneda de Mondelēz España no está afectado. En cualquier caso, y atendiendo a la política de la empresa de priorizar la seguridad de sus consumidores, se han adoptado las medidas de prevención necesarias en coordinación con las autoridades, anuncian en un comunicado.

De este modo, se ha solicitado la retirada preventiva de todas las galletas de este único lote afectado. "Esta decisión responde a una medida preventiva, puesto que para Mondelēz International la seguridad de los consumidores y la calidad de sus productos es su máxima prioridad", insisten.

A continuación figura la información completa del lote de producto afectado, que los consumidores pueden consultar leyendo la etiqueta que figura obligatoriamente en todos los productos alimentarios envasados para su comercialización y consumo en España:

Producto: Galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA

Galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA Fecha de consumo preferente: 30/04/2026

30/04/2026 Número de lote: OHT1153212

OHT1153212 Código de barras: 7622201639815

Cómo proceder

Las alertas alimentarias por la presencia de productos extraños son relativamente frecuentes. Esto puede ocurrir por el desprendimiento de materiales en las cadenas de producción o empaquetamiento, e incluso transporte. También se han dado casos de migraciones de materiales empleados para elaborar el el producto, como palos de helados que habrían dejado fragmentos de madera.

Por ese motivo, los protocolos de vigilancia y autocontrol de las empresas son fundamentales para garantizar la salubridad del producto. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), además, ha dado una serie de recomendaciones aplicables a la alerta actual.

En el caso de haber ingerido estos productos, explican, es recomendable "mantenerse atento" a posibles dolores abdominales, en pecho o garganta, "así como fiebre, vómitos y, en el caso de niños pequeños, irritabilidad, especialmente durante las primeras 24 horas, en cuyo caso debería contactarse con el 112".

Por su parte, la empresa insta a que, en caso de que algún consumidor haya adquirido este producto de este lote específico, evite ingerirlo y proceda a desecharlo. Asimismo, para cualquier consumidor que disponga del producto afectado y quiera proceder a su devolución o solicitar cualquier aclaración al respecto, la compañía pone a su disposición el Servicio de Atención al Consumidor en el teléfono 900 963 248, de lunes a viernes en horario de 09.00h a 18.00h.

También puede emplearse el formulario de contacto de su página web. Mondelēz International lamenta este incidente, así como cualquier inconveniente que este hecho haya podido ocasionar, y confirma su firme compromiso con la seguridad y calidad de sus productos, concluye el comunicado.