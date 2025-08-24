Francisco, 57 años, alto y claro sobre la mejor rutina sana para bajar de peso en España: "En 23 meses perdí 35 kilos"

Francisco, 57 años, alto y claro sobre la mejor rutina saludable para bajar de peso en España: "En 23 meses perdí 35 kilos"

¿Te sientes hinchado, pesado y con menos energía? A menudo, las comidas al aire libre, los postres y las reuniones sociales pueden hacernos ganar esos kilos de más. Pero, ¿y si te dijéramos que el cambio es posible y mucho más sencillo de lo que imaginas?

La historia de Francisco, a sus 57 años, es un testimonio inspirador de que el cambio es posible y profundamente gratificante. Un ejemplo más de perseverancia y transformación que demuestra que recuperar el bienestar está al alcance de tu mano.

Francisco logró algo asombroso: perdió 35 kilos en solo 23 meses. Más allá de la cifra, lo verdaderamente impactante fue su cambio de vida.

Para él, este viaje no fue una dieta más, sino un verdadero "acierto" que le permitió "aprender a comer sano, en condiciones y acorde". Dejó de lado las soluciones extremas y adoptó un enfoque nutritivo y equilibrado.

Imagina sentirte "una persona nueva, diferente, dinámica, feliz". Esa es la transformación que experimentó Francisco. La clave, según él, estuvo en la "atención detallada", los "consejos recibidos" y el "ánimo que no cesaba en ningún momento" por parte de los expertos.

Naturhouse se implica "más allá del deber con el cliente", lo que se traduce en planes nutricionales diseñados por profesionales para ayudarte a alcanzar tus metas. Francisco se puso en manos de los expertos en nutrición de Naturhouse del franquiciado de Estepona (Málaga) de la Plaza Antonia Guerrero.

El enfoque de Naturhouse combina una alimentación equilibrada con complementos naturales que favorecen la eliminación de toxinas, líquidos retenidos y grasas acumuladas. Se busca no solo el control de peso, sino también mejorar la digestión, reducir la hinchazón y recuperar esa sensación de bienestar corporal.

Francisco es el vivo ejemplo de que cuidarse puede ser sencillo, rápido y eficaz, sin poner en riesgo la salud ni renunciar al placer de comer.

Y si buscas resultados más inmediatos, Naturhouse también cuenta con opciones como el Pack Express, diseñado para ayudarte a perder hasta 2 kilos en solo 48 horas, una solución segura y práctica para esos momentos en que el reloj apremia.

El Pack Express combina una alimentación específica con suplementos clave para lograr sus objetivos. El plan se basa en los siguientes componentes:

Desayuno y Merienda: Se consume una mezcla de Redunat Fibra con yogur desnatado. Este salvado, rico en fibra, vitaminas y minerales, ayuda a regular el intestino, aumentar la saciedad y controlar el colesterol.

Almuerzo y Cena: El Pack Express incluye cuatro platos preparados con aceite de oliva virgen extra, sin conservantes ni colorantes. Estos platos están formulados para ser una fuente de proteínas de alto valor biológico que estimulan el metabolismo y preservan la masa muscular.

Incorporan glucomanano, una fibra que se expande en el estómago, incrementando la sensación de saciedad y reduciendo la ingesta calórica.

Complementos Alimenticios: El plan se apoya en suplementos con propiedades diuréticas, digestivas y depurativas.

Levanat Forte: Un sobre que ayuda a la depuración interna, eliminando el exceso de amoníaco. Contiene vitamina C, que mejora la absorción de hierro y actúa como antioxidante y dinamizador del metabolismo de las grasas.

Cóctel Berlín: Un concentrado líquido que se toma después de las comidas principales. Contiene extractos de plantas como alcachofa y té verde, que favorecen la diuresis, la depuración y la digestión, además de mejorar la microcirculación y el drenaje linfático para un efecto reductor y de ligereza.

Así, la historia de Francisco es un recordatorio de que un futuro con más vitalidad y comodidad con tu cuerpo es totalmente posible. No es una lucha, sino una mejora integral de tu calidad de vida.

¿Estás listo para iniciar tu propia transformación? Naturhouse te acompaña en cada paso para que recibas el bienestar sintiéndote bien tanto por fuera como por dentro.