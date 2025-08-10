Antonio (39 años), que adelgazó 65 kilos en un año en España, tajante: "Sólo tomaba a veces un plato de pasta o de bravas"

Antonio Tony Salvato reconoce que fue el instinto de supervivencia lo que le llevó a transformar su cuerpo. En el verano de 2018 pesaba 155 kilogramos y esto le había provocado problemas de tensión alta: "Entonces, pensé 'hasta aquí'", explica.

"El próximo 22 de agosto harán siete años desde que comencé a hacer una dieta que monté yo mismo. No me ayudó nadie porque al final para perder peso lo que tienes que hacer es dejar de comer tanto", recuerda.

Aunque ahora puede parecer sencillo, Tony tuvo que cambiar por completo sus hábitos. Solía comer sólo por la noche y con frecuencia tomaba comida rápida. De esa situación, pasó a cuidar lo que comía y a la hora a la que lo hacía.

¿Qué hizo? Tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL, empezó a desayunar yogur sin azúcar y fruta, normalmente kiwis, fresas o plátanos, y huevos revueltos sin sal. Sus comidas giraban siempre en torno a los vegetales frescos.

"La base de todas mis comidas son las ensaladas, de espinacas o rúcula, y le añado siempre grasas saludables y una proteína", pero la clave se encontraba en lo que tomaba todos los días para cenar. Un gazpacho.

El gazpacho, a base de verduras frescas y, por lo tanto, frío y saciante, se convirtió en el gran aliado de su dieta. "Cuando tienes obesidad, comes por encima de tu gasto calórico, no tiene más" y, por eso, cuenta que se centró en conseguir ese déficit calórico.

"Hay personas a las que odian tomar ensaladas o beber agua, pero a mí me gustan mucho. No necesito tomar un refresco, si tengo agua me la bebo. Eso fue una ventaja a la hora de hacer la dieta", explica.

¿Tenía alimentos prohibidos? No, pero procuró dejar de lado fritos y ultraprocesados, cocinar con aceite de oliva. De vez en cuando, se permitía un plato de pasta o una tapa de patatas bravas. Pero, aparte de mejorar la dieta, añadió ejercicio físico.

"Durante el primer año sólo me dediqué a hacer bicicleta estática, de lunes a viernes unos 30 minutos", explica. En su primer año de adelgazamiento pasó de acercarse a los 160 kilogramos a pesar 89 kilos. Perdió unos 65 kilogramos en total.

"En septiembre de 2019 [cuando pasó un año] empecé a muscularme, y lo hice hasta el año 2023. Si me hubieras visto en esa época, pensarías que me dedicaba al culturismo", recuerda. El caso es que con su dieta, sus problemas de tensión arterial desaparecieron.

Acompañar en el proceso

"Pienso que cambié de hábitos por puro instinto de supervivencia. Quizás la primera semana es la más complicada, pero cuando ves la báscula te sientes bien. Cada semana te da el combustible necesario para que afrontes la siguiente", cuenta.

¿Qué consejo le daría a la persona con obesidad que quiere perder peso, pero se siente atascada? "Primero debe darse cuenta de que no es una condición sana, es igual que si fumas o te pasas con el alcohol. Lo primero es ser consciente", explica.

Cuando la persona está, en este sentido, preparada, Tony dice que debe buscar ese déficit calórico. Su cambio físico no pasó desapercibido y una amiga del gimnasio le presentó a un contacto en la revista Men’s Health, que plasmó en un artículo su cambio físico.

Ahora Tony quiere servir de inspiración para otros que se enfrentan al reto de perder peso y asegura que desde principios de 2024 ha aumentado 30 kilogramos de peso, simplemente aumentando el número de calorías que ingiere y al dejar la musculación.

Actualmente está en 125 kilogramos y quiere mostrar en su propio canal de YouTube @TonySalvato cómo va a adelgazar hasta 35 kilogramos en sólo seis meses siguiendo el método que le funcionó la primera vez.

Aunque ha vuelto a ganar peso, asegura que no ha experimentado otra vez los síntomas cardiovasculares gracias a que ahora tiene unos mejores hábitos que la primera vez que se propuso perder peso.

"Internet está lleno de vídeos en los que te enseñan ejercicios y de expertos que te dicen que pueden bajar tu barriga, no quiero hacer eso. Yo quiero servir de acompañamiento para quienes tienen este objetivo, ser una motivación", explica.

El reto de Tony comenzará en septiembre, cuando empezará a colgar los vídeos de su transformación a través del gasto calórico y el ejercicio en bicicleta estática. "Ahora hay mucho instagramer y youtuber que dice que hay que hacer musculación desde el principio".

Pero Tony no está de acuerdo con este abordaje: "Es más probable que te lesiones si no has perdido peso antes. Las repeticiones, si tienes mucha grasa, no las puedes hacer de forma adecuada. Es una equivocación".

"La intención que tengo con estos vídeos es que se vea que tengo sobrepeso, mucha gente quiere perder peso. La intención es acompañar y creo que ver a alguien que ya logró perder peso, ha vuelto a subir y ahora lo va a volver a bajar está muy bien".