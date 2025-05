La nueva cruzada en Estados Unidos contra las revistas científicas amenaza su credibilidad: "Es muy peligroso"

Imagen de la web de la revista 'The New England Journal of Medicine'.

Los envites contra la ciencia continúan en Estados Unidos. Desde la llegada al poder de Donald Trump se han vivido despidos masivos en las principales instituciones de investigación del gobierno. También se ha recortado la financiación en este ámbito. La nueva cruzada está dirigida contra las revistas científicas. Ya hay tres que han recibido la carta de un fiscal federal en Washington en la que sugiere, sin pruebas, que están sesgadas contra ciertas opiniones e influenciadas por presiones externas. Una de ellas es The New England Journal of Medicine, considerada la revista médica más prestigiosa del mundo.