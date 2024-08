Cautela, pero tranquilidad, en Castilla y León por la falta de un fármaco para la hipoglucemia grave en niños: "Hay solución"

Cautela, pero tranquilidad, en Castilla y León ante la falta de suministro en las farmacias de Baqsimi de 3 mg en polvo para inhalación nasal. Se trata de un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la hipoglucemia grave en niños y niñas menores de edad. "Hay solución", aclara Emilio Fernández, presidente de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Castilla y León (FADCyL) a este periódico.

Un desabastecimiento que confirma también LUDA Partners, una plataforma de solución digital que ayuda a las farmacias en la lucha contra los problemas de suministro y su digitalización. No obstante, desde la compañía aclaran que Castilla y León "no es de las que más problemas está encontrando". Si existe un problema más severo en otros medicamentos contra la diabetes como el Trulicity o el Ozempic.

Regresando al Baqsimi nasal, cabe resaltar la importancia de esta presentación para el tratamiento de la hipoglucemia grave en niños con diabetes de tipo 1 o 2. Y es que su método de aplicación, al tratarse de un espray que se inhala por la nariz, hace que sea "más fácil" para un niño utilizar eso que coger un "inyectable" y "andar con jeringas e historias".

Fernández explica que actualmente existen dos tipos de presentaciones para el suministro de glucagón, una hormona que ayuda al hígado a liberar la glucosa que posteriormente pasa al torrente sanguíneo y hace que las células dispongan del azúcar que necesitan.

De forma natural, el glucagón es producido por el páncreas, pero en personas con diabetes de tipo 1 y 2, el uso de insulina puede provocar que, en algunas ocasiones, puedan darse episodios de hipoglucemias graves ante la reducción severa de la glucosa en sangre. Por eso, el disponer de medicamentos con glucagón que activen la segregación de glucosa al torrente sanguíneo es determinante para las personas con esta enfermedad.

Como se ha dicho, existen dos tipos de presentaciones en los fármacos con glucagón. Uno de ellos es el nasal, del que ahora existe una falta de suministro, prescrito y cubierto por la seguridad social en Castilla y León para los menores, por la facilidad de su utilización. El segundo es de formato inyectable, en el que vienen dos viales, uno en polvo y otro líquido. "Hay que coger una jeringa, coger el líquido, inyectarlo en el vial del polvo, agitarlo y luego ponerlo en la tripa o de forma intramuscular", relata el presidente de FADCyL.

Un proceso que para los niños y niñas con una hipoglucemia grave puede ser más tedioso y difícil de llevar a cabo en el caso de sufrir un episodio de este tipo en un momento en el que no puedan disponer de la asistencia de un adulto. Por eso, el Baqsimi nasal se antoja determinante para el control de la enfermedad y la autosuficiencia de los pequeños.

No obstante, Fernández tranquiliza a las familias porque en Castilla y León, por fortuna, "no tenemos un problema" como puede suceder en otras comunidades autónomas. Y es que en nuestra Comunidad tanto la versión inyectable como la nasal están incluidas en la seguridad social, por lo que siempre quedará la "solución" del inyectable ante periodos de desabastecimiento.

Como ejemplo, donde sí existe una problemática, Fernández pone a Canarias, donde el glucagón nasal "está financiado, pero el inyectable no". "Ahora se han quedado sin ninguna alternativa. Pero aquí están dos, tienen la solución del inyectable", insiste una vez más en declaraciones a este periódico.

Periodos de desabastecimiento, no obstante, que no eran habituales con este medicamento. "No solía haber problemas con este producto" desde su llegada a nuestro país, recalca el representante de los diabéticos de Castilla y León. En abril de 2024, Amphastar France se convirtió en la empresa que se encarga de la producción y comercialización del medicamento en España.

Empresa con la que mantienen un contacto continuo, aunque a la espera de respuesta aún, además de con el Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) y el Laboratorio Lilly. En un principio, las previsiones indicaban que la falta de suministro se prolongaría desde finales de julio al 19 de agosto de 2024, pero finalmente la fecha se ha dilatado.

No obstante, Fernández avanza que el Colegio Oficial de Farmacéuticos les ha trasladado que el medicamento "estará disponible a partir del 28 de agosto" en las farmacias de Castilla y León. Ahora bien, el presidente de FADCyL mantiene la cautela y subraya que "no podemos asegurar que a partir de esa fecha se encuentre en los almacenes de distribución y las farmacias puedan disponer de él".