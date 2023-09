Las visitas sorpresa de CCOO a las clínicas dentales: “La prevención laboral no se cumple” y “hermetismo”

Comisiones Obreras en Castilla y León, a través de la federación de sanidad y sectores sociosanitarios, ha realizado durante el mes de febrero diferentes visitas a clínicas dentales con la intención de acercarse a las personas trabajadoras y visibilizar las diferentes problemáticas a las que se enfrentan en su actividad laboral diaria, así como para informarlas de los derechos que las amparan frente a los riesgos que el desempeño de su profesión pueden suponer para su salud.

El acercamiento a trabajadores del sector ha supuesto un escollo importante que superar, debido a su “hermetismo”, apuntan fuentes del sindicato, y a que muchos de los centros de trabajo no cuentan con más de 2 o 3 personas en plantilla. En Castilla y León desarrollan su actividad 779 clínicas dentales y 2250 personas trabajadoras.

Una de las actuaciones consistió en pasarles una encuesta que ha permitido medir el nivel de cumplimiento de las clínicas castellanoleonesas en el ámbito de la Seguridad y Salud Laboral. Destaca que un 60,4% de las personas encuestadas ha respondido que no dispone de 10 minutos para el aseo personal antes de finalizar la jornada laboral según establece el artículo 7.2 del Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo .Del mismo modo Un 44,2% respondió que la empresa no se hace cargo del lavado de uniformes, medida establecida en el artículo 7.4 del mismo Real Decreto. Destacar que el 56,5% ha respondido que no disponen de una doble taquilla, que les permitiría separar la ropa de trabajo que pueda estar contaminada por agentes biológicos de otro tipo de prendas, obligación que la misma norma mandata al empresario.

Las respuestas han confirmado, según el sindicato, que un número elevado de clínicas dentales incumple la normativa en materia de Salud Laboral, hecho que desde CCOO se venía detectando desde hace un tiempo. En concreto, saltaron las alarmas sobre la falta de establecimiento de medidas higiénicas enfocadas a proteger a las personas trabajadoras contra los riesgos derivados de la exposición a agentes biológicos.

Los trabajadores de estos centros se encuentran en contacto constante con fluidos corporales (saliva y sangre) y tejidos infectados así como expuestos a enfermedades infecciosas, como la hepatitis B, C o el VIH y a enfermedades respiratorias, como la tuberculosis o Covid-19, entre otras. “Esta exposición y contacto determina un elevado riesgo a padecer enfermedades infecciosas, alergias, efectos tóxicos o intoxicaciones”, aseguran desde CCOO.

Así, el resultado evidencia que la prevención laboral “no se cumple” en gran parte de los centros visitados por los delegados y delegadas de CCOO y que pese a que la protección de la salud de las personas trabajadoras es obligatoria para el empresario, “ésta no se está realizando de una manera correcta tal como marca la normativa lo que conlleva una vulneración de derechos fundamentales que afectan a la seguridad y salud de las personas trabajadoras”.

El reducido nivel de respuestas causado por la “dificultad de acceso a los centros de trabajo” ha resultado suficiente para observar la problemática del sector y evaluar de una manera clara cuáles son las actuaciones para solucionar dichas carencias. Desde CCOO: “Entendemos que esta falta de cumplimiento es intolerable y exigimos una vez más a las empresas que cumplan rigurosamente con la normativa en materia de Seguridad Laboral y protejan adecuadamente a las personas que trabajan en el sector”.

