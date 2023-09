Carnero da un nuevo paso para hacer realidad el soterramiento en Valladolid: "Es la solución socialmente más justa"

Noticias relacionadas Carnero no se cierra a finalizar actuaciones de la integración en superficie a pesar del soterramiento en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que este lunes ha tomado cargo como vicepresidente primero de la Sociedad Alta Velocidad, ha trasladado al Consejo de Administración la posición política del Ayuntamiento a favor del soterramiento en detrimento de la integración ferroviaria propulsada por el Gobierno Municipal predecesor, del PSOE y Toma La Palabra.

De esta manera, Carnero ha solicitado una reunión presencial, "a la mayor brevedad posible", para reorientar el soterramiento. Cabe resaltar que el Consejo de Administración está formado por el Ayuntamiento de Valladolid, con un 25% de participación, la Junta de Castilla y León, con otro 25%, y Adif y Renfe, pertenecientes a la Administración General del Estado, con un 50%.

El regidor de la ciudad del Pisuerga ha asegurado, además, que la Junta de Castilla y León, a través del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha respaldado la posición del Consistorio vallisoletano y ha insistido en la intención de que se reconsideren "seriamente" los trabajos de la integración ferroviaria, que por el momento, y en opinión del regidor, están en un "bajo grado de ejecución".

Respecto a la respuesta dada por parte de Adif y Renfe, el alcalde de la urbe pucelana ha puntualizado que lo "analizarán y lo discutirán", por lo que se desconoce, por el momento, la posición que han tomado sobre la solicitud del máximo representante del Ayuntamiento de Valladolid.

Por eso, se ha pedido al Consejo que "analice y discuta" las distintas soluciones que se han planteado y se están haciendo en ciudades que presenten problemas de integración urbana del ferrocarril comparables con Valladolid. A partir de ahí y "en función de las conclusiones" que se extraigan Carnero considera que se debe "reconsiderar" el contenido del convenio firmado el 20 de noviembre de 2017.

Además, ha recalcado que el soterramiento es la "solución socialmente más justa" y ha añadido que la 'operación ferroviaria' que ya "fue concebida hace más de 20 años y que ya está ejecutada en un grado muy alto, en particular en todos los aspectos de carácter ferroviario", se aborde con "decisión su remate respecto del único que sigue pendiente: la integración urbana".

Asimismo, ha matizado que dicha integración urbana se debe diseñar y ejecutar en condiciones "técnicas, económicas y urbanísticas que sean comparables con las planteadas en otras ciudades".

Carnero también ha recordado que ya el pasado 22 de junio solicitaron a través de una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, una reunión para abordar esta cuestión y a la cual a día de hoy ha afirmado que no han obtenido respuesta.

Preguntado sobre la posibilidad de que Adif y Renfe, dependientes del Gobierno de España, no se pongan de acuerdo en esta cuestión, el alcalde de Valladolid ha explicado que no baraja "otra posibilidad" que no sea la de soterrar. "El soterramiento se tiene que hacer con la colaboración y liderazgo de la Administración General del Estado", ha recalcado.

Respecto a la posibilidad de cambiar los porcentajes de participación dentro de la Sociedad Alta Velocidad, el regidor se ha remitido al "proceso" que está arrancando y ya a partir de ahí ha insistido en que se analizarán y discutirán todas las situaciones.

Carnero también se ha referido al análisis de dos estudios "muy sencillos de conseguir" como son la evaluación de la ejecución de la integración ferroviaria que se está llevando a cabo en la actualidad y la situación de otras ciudades con problemas similares a la de la ciudad vallisoletana. A partir de aquí, ha matizado, se verán las distintas soluciones para reorientar el proyecto hacia el soterramiento.

De esta manera, Carnero espera que "más pronto que tarde" se les convoque a la reunión presencial que han solicitado con todos los agentes actores en esta cuestión al objeto de que por fin se cumpla la "posición política" del actual equipo de Gobierno Municipal.

Por último, ha aclarado que todavía no se ha entrado a valorar ninguna de las obras de integración ferroviaria ya acometidas y ha aclarado que las que sean compatibles continuarán. Igualmente, ha destacado que el Ayuntamiento no va a apoyar "cualquier obra de integración que suponga incompatibilidad con el soterramiento".

Sigue los temas que te interesan