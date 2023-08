Carnero no se cierra a finalizar actuaciones de la integración en superficie a pesar del soterramiento en Valladolid

“La posición del Ayuntamiento de Valladolid es calara. No queremos la integración en superficie y sí el soterramiento. Las actuaciones compatibles y provechosas para la ciudad continuarán. Las otras no. Analizaremos actuación por actuación. Aún no sabemos cuáles son compatibles y cuáles no”, ha afirmado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la mañana de este miércoles, 30 de agosto.

Todo en relación a la paralización de las actuaciones de la integración en superficie en marcha, que lanzaron desde el anterior equipo de gobierno, y con el soterramiento en la mente. Carnero no se cierra en banda a rechazar las actuaciones que sí sirvan a la ciudad para mejorar.

“Actuaciones como la del túnel de Panaderos son compatibles con el soterramiento. No nos oponemos. Es un bien urbano que mejora la ciudad. Lo importante es la voluntad política en la lucha por el soterramiento. Valladolid se lo merece”, ha añadido, días antes de que se produzca una nueva reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

A pesar de ello ha vuelto a apostar por el soterramiento. “Queremos el soterramiento”, ha afirmado añadiendo que la obra de padre Claret “es compatible y no hay problemas”.

“En este cambio de la integración en superficie hay algo bueno. De la integración hay poco hecho. Se hablaba de 20 actuaciones y están compendiadas entre dos y tres”, ha finalizado.

La nueva figura del director de Coordinación de Políticas Públicas y la Feria de Valladolid para los Goya

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha hablado también sobre la polémica que se generó cuando anunció que se está buscando a una persona para cubrir el puesto que ha creado de director de Coordinación de Políticas Públicas.

De momento, ha dicho, “no se ha convocado la plaza” en los diferentes boletines, y ha apuntado que se hará “en las próximas semanas”.

Sobre las reuniones para acondicionar, de la mejor manera posible, la Feria de Valladolid para la celebración de la Gala de los Premios Goya del próximo 10 de febrero, ha asegurado que se “están dando los pasos correspondientes” y que en los próximos días habrá novedades.

