UGT exige a la Junta el "mantenimiento y actualización" de todas las casetas antincendios

El sindicato UGT ha exigido este miércoles a la Junta de Castilla y León que garantice el "mantenimiento y actualización" de todas las casetas antincendios de la Comunidad. Además, el sindicato ha asegurado que la "peregrina idea" del Gobierno autonómico de "sustituir las torres de vigilancia por drones no puede funcionar".

Varios representantes de UGT han visitado este miércoles la caseta de vigilancia antiincendios de Camporredondo, en Palencia, que han definido como una caseta "en buen estado" porque la Junta "acaba de arreglarla y de realizar una inversión importante en ella".

Desde el sindicato han denunciado que los vigilantes "no cobran hasta que no llegan a la caseta" y que "el trayecto de más de una hora de ida y otra de vuelta corren a costa del trabajador". También han asegurado que existen aparatajes llamados alas alidadas, "capaces de medir los grados, que en varias casetas se encuentran en condiciones penosas", según UGT, y que "no se han arreglado ni cambiado y necesitan una revisión urgente para el desempeño correcto de la labor de extinción antincendios".

Sin embargo, desde el sindicato han celebrado que "gracias acuerdo de los sindicatos con la Consejería de Fomento, los trabajadores del sector antiincendios pasan de trabajar 6 meses a 9 meses el próximo año". A juicio de UGT la intención es la de "llegar a la actividad a jornada completa anual para el mantenimiento de la masa forestal".

