Carnero no habla de plazos ni importes del Soterramiento, pero garantiza que es su "prioridad" y se hará

Este viernes, 14 de julio, se constituía la Mesa del Soterramiento, presidida por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Uno de los "grandes hitos" que se marcaban en el programa electoral del pasado 28 de mayo, tal y como ha aclarado a los medios de comunicación.

"Esta tiene como objetivo apoyar, apostar, conocer y reflexionar sobre lo que es el soterramiento", explica. Asimismo, ha avanzado que en ella participan diversas entidades de todo tipo como puedan ser las universidades, CEOE, UGT, Predif, Avadeco, Fecosva o distintos colegios como arquitectos o ingenieros industriales.

Carnero ha aprovechado para expresar su "voluntad política", que es llevar a cabo el soterramiento de las vías del tren. Anticipa que ya han hablado con el Ministerio de Movilidad y la Junta de Castilla y León. Además de haber modificado internamente el Plan General de Urbanismo.

Un conjunto de acciones marcadas que tienen previsto rematar en estos seis primeros meses de mandato. "Es prioritario soterrar las vías del tren, quizá sea el proyecto histórico en el que nos vamos a ver inmersos. La voluntad de este Ayuntamiento es expresar lo que los vallisoletanos han dicho", apostilla.

Asimismo, ha aclarado que necesitan de la colaboración del Gobierno de España para poder hacerlo realidad, a mayores de la ayuda de la Junta y la propia participación del Consistorio. Sobre plazos e importes ha respondido que "tiempo habrá de conocerlos". Y ha anunciado que se volverán a reunir una vez se haya constituido el nuevo Gobierno de España.

"Es un hecho importante porque, por primera vez, se aborda por el conjunto de la sociedad. Si algo tiene de bueno el Diálogo Social es que ocho ojos ven más que dos. Aquí están los ojos de representantes sociales, empresariales y Administración", afirma.

Sobre si hecha a alguien en falta, asegura que no porque tiene un "carácter voluntario" y la gente debe decidir si estar o no. En definitiva, pretende "mejorar Valladolid" y no tiene dudas de que "la mejor manera es soterrando las vías del tren y lo vamos a hacer".

"La presencia de UGT me produce una enorme decepción"

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid califica de “farsa y pantomima” la Mesa del Soterramiento y consideró que el alcalde busca “mutualizar” el “fracaso” del proyecto. Además, lo acusa de intentar fabricar una falsa ilusión para “aprovecharse de la buena fe de las asociaciones y colectivos de la ciudad a sabiendas de que el soterramiento no es posible”.

El presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente, aseguró que es "inadmisible" la utilización partidista de este tema, aún más en plena campaña de las Elecciones Generales. “Es una desfachatez. Carnero intenta que todos los que se sienten a esa mesa acaben asumiendo una parte de la culpa por no poder soterrar, sabiendo que la única responsabilidad será solo suya. En el fondo, el PP y Vox saben perfectamente que el del soterramiento es un camino que lleva a ninguna parte, un laberinto en el que se ha metido él solo y en el que necesita que otros también le acompañen para diluir la culpa”, dijo.

Por otro lado, ha cargado duramente contra UGT por su participación: "Su presencia en la mesa refleja una falta de dignidad, me produce una enorme decepción".

