El Defensor del Paciente exige a Mañueco el protocolo “fantasma” y avisa con llevarlo a Fiscalía si incumple la ley

La asociación El Defensor del Paciente ha enviado una carta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para exigirle “a la mayor brevedad posible” que le facilite el protocolo “provida” que se aplicará en Castilla y León con el fin de conocerlo y facilitarlo a las mujeres. Además, advierte de que en caso de que este protocolo, incumpliera algunos de los derechos de las mujeres sería comunicado a la Fiscalía para su intervención y la paralización.

En la carta, a través de la presidenta Carmen Flores se recuerda que que los ciudadanos sin excepción, están obligados a cumplir la ley , que haya sido aprobada por el Parlamento y en el Senado.

“Nos llama la atención, que no se trabaje para paliar la grave situación de la sanidad, que no se inspeccionen las residencias de ancianos, que no se den las ayudas a la dependencia, sin que los discapacitados se mueran esperándola y dediquen su tiempo a eliminar derechos”, añade la carta enviada a Mañueco.

Sigue los temas que te interesan