Esperpento en Castilla y León: el PSOE apoya a Vox para llevar la Ley de Concordia a las Cortes

Las Cortes de Castilla y León han vivido este jueves un auténtico espectáculo esperpéntico en la Junta de Portavoces destinada a decidir el orden del día del pleno que tendrá lugar el próximo martes y miércoles, 24 y 25 de septiembre.

En la reunión, Vox ha pedido la inclusión en las sesiones plenarias de la próxima semana de la toma en consideración de la Ley de Concordia, que registró y presentó con el PP hace seis meses, cuando compartían Gobierno, y los populares se han negado, pidiendo un informe previo del Consejo Consultivo.

Un informe que ya fue solicitado en el mes de abril por el PSOE, y también por el PP, y que no prosperó por el voto contrario de Vox, mientras que los socialistas, en esta ocasión, se han aliado con los de García-Gallardo para que la toma de consideración de la norma sea debatida en el pleno de la próxima semana, al igual que el resto de la oposición, incluyendo a Podemos.

Si bien, y para no dejar dudas, los socialistas ya han anunciado que votarán en contra de la ley, y Pablo Fernández ha asegurado que "esta norma me parece una mierda", pero se ha mostrado a favor de que sea debatida en el Parlamento autonómico.

Finalmente, la Mesa ha decidido incluir la norma en el orden del día del próximo pleno, y el portavoz popular, Ricardo Gavilanes, ha anunciado que votarán en contra de su toma en consideración al no contar con ese informe que consideran "necesario" y "esencial" para seguir adelante con su tramitación.

Todos los grupos de la oposición se han mostrado sorprendidos por la decisión del PP, pero especialmente el exsocio que impulsó con ellos la Ley, Vox, cuyo portavoz, Juan García-Gallardo, ha asegurado que Mañueco "no tiene palabra" y ha afirmado que Gavilanes ha hecho un "ridículo espantoso" tratando de "boicotear" la tramitación de la ley.

Una ley eternamente aplazada

La Ley de Concordia era una de las imposiciones que los de Abascal incluyeron en el pacto de gobierno con el PP. Los populares han demorado al máximo su tramitación parlamentaria, una tardanza que impacientaba y molestaba a partes iguales a Vox Castilla y León. Hasta el punto de alcanzar el ecuador de la legislatura sin que se dieran avances. Finalmente, el 26 de marzo, cuatro meses antes de la ruptura, fue registrada en las Cortes. Ahora el PP se encuentra en el dilema entre llevar a buen término su aprobación o desistir merced a un acuerdo que ya no le obliga.

"Se han puesto de acuerdo"

El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha justificado su decisión de pedir que la norma no se incorpore al orden del día por la "necesidad" de recibir el informe del Consejo Consultivo para ratificar y respaldar el texto de la ley y ha denunciado la "pinza" entre PSOE y Vox.

Miriam Chacón ICAL La Ley de Concordia, en el aire: el PP siembra ahora dudas sobre su aprobación

"Vox y el PSOE se han puesto de acuerdo con la Ley de Concordia existiendo una pinza clara entre el sanchismo y Vox, invitamos a Abascal a que negocie la Ley de Concordia en Ferraz", ha afirmado, reiterando que para el PP es "fundamental" ese informe, y anticipando que votarán en contra la próxima semana.

"Para nosotros es fundamental que esté respaldada por el informe del Consultivo", ha insistido, asegurando que le "sorprende" que Vox "esté siguiendo siempre las directrices de Madrid. Además, ha anticipado que valorarán recurrir el acuerdo de la Mesa de las Cortes que ha aprobado su toma en consideración.

Por otro lado, Gavilanes ha anunciado que el Grupo Popular presentará dos Proposiciones No de Ley (PNL) en el próximo pleno, una sobre ocupación ilegal de viviendas, pidiendo el desalojo en un máximo de 24 horas de las personas que ocupen un inmueble, y otra contra la Ley de Restauración de la Naturaleza que "asfixia" a agricultores y ganaderos.

"Mañueco tiene que elegir"

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha denunciado que el PP quiere "soplar y sorber a la vez" y que pretendía "mantener en stand by la Ley de Concordia".

"Mañueco no tiene palabra, busca el poder por el poder, es el peor presidente de la historia de Castilla y León. Estas son frases de sus dos últimos vicepresidentes, que le conocen bien, que han compartido con el Gobierno y que saben de lo que es capaz", ha asegurado, añadiendo que solo las dicen "cuando se han quedado sin cargo".

Tudanca ha recordado que Mañueco ha logrado tener el Gobierno más débil de la historia y ha hecho hincapié en que "no se puede gobernar con unos y con otros a la vez, no se puede estar a favor y en contra de Franco a la vez, tienen que elegir".

"El esperpento en la Junta de Portavoces ha sido terrible. Veremos cómo son capaces de explicar en el próximo pleno que una proposición de ley de Concordia que firmaron, que tenía el informe favorable de la Junta, ahora no la quieren", ha señalado.

El dirigente socialista ha señalado, no obstante, que el PP es "el mismo de ayer y de antes de ayer, el mismo que ha defendido con ahínco las políticas de extrema derecha, no pueden cambiarse de careta como si no sucediera nada porque han hecho mucho daño".

Y ha celebrado que los populares vayan a tener que "retratarse" finalmente en el debate de la Ley de Concordia en el pleno de las Cortes, en el que los populares ya han anunciado que votarán en contra de la toma en consideración de la norma.

Sobre los presupuestos, se ha mostrado de nuevo dispuesto a hablar aunque ha dudado que vaya a haberles. "Cuando lleguen los presupuestos hablaremos", ha afirmado, aunque ha lanzado una advertencia a Mañueco. "Ha engañado a sus dos anteriores socios y ahora quiere buscar un tercer socio al que engañar", ha dicho.

Además, ha anunciado que el PSOE presentará interpelación sobre la extensión de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y una moción sobre integración e inmigración para acabar con los discursos del odio.

También una PNL sobre publicidad institucional para que se impida a la Junta contratar publicidad institucional en aquellos medios "que incumplan el código deontológico y con aquellos que de forma habitual difundan noticias falsas y que tengan en sus plantillas a periodistas condenados".

"Mañueco incumple los pactos"

El portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, ha cargado contra lo que ha calificado como una "estrategia jurídica" para "tratar de boicotear" la toma en consideración de la Ley de Concordia y ha asegurado que el portavoz popular ha hecho "un ridículo espantoso".

"El PP ha elegido ser un partido progre más. El PP vuelve a las andadas y recupera su peor versión", ha señalado, asegurando que Mañueco ha decidido "mantener unas políticas sectarias de memoria histórica".

Gallardo ha recordado que los populares registraron la Ley en abril con Vox y que "parece que pasado el verano ya no les gusta". "Mañueco incumple los pactos, no tiene palabra y eso no es serio, Castilla y León se merece un Gobierno mejor, con un presidente que tenga palabra", ha señalado.

A su juicio, el PPCyL "ya se ha quitado la careta" y "se han despejado las dudas" de las últimas semanas. "El PP es cada vez más indistinguible del PSOE y si este es el PP que vamos a ver en lo que resta de legislatura, que no cuenten con nosotros", ha señalado.

Gallardo ha asegurado que Vox ha tratado de que "haya una tramitación parlamentaria normal" y ha postulado que se tome en consideración en el próximo pleno, como han hecho el resto de grupos. "Lo que hemos visto hoy es un escenario inédito, el PP tratando de posponer la tramitación y diciendo que la retiraba", ha señalado.

"Nunca nos terminan de sorprender, porque este PP tiene una capacidad inagotable para la contradicción, pero lo de hoy ha sido bochornoso", ha afirmado, recordando que si alguien quiere su apoyo tendrá que ofrecerles una parte "sustancial" del proyecto que quiere sacar adelante.

El portavoz de Vox ha asegurado que Mañueco "no sabe lo que quiere hacer con esta Comunidad". "Nos está haciendo participar de una ceremonia de la confusión inexplicable, parece que el PP quiere prorrogar los presupuestos y no aprobarlos", ha afirmado, asegurando que el presidente "ha faltado de forma grave a su palabra".

Gallardo ha asegurado que la Ley de Concordia fue "meditada" y "negociada coma a coma y palabra a palabra". "Ahora nos vienen con una trampilla legal y al final va a acabar yendo a pleno porque el resto de grupos tienen interés en que el PP se defina", ha señalado.

"La desvergüenza absoluta"

El procurador Francisco Igea ha cargado contra la "maniobra" del PP de solicitar un informe previo al Consultivo sobre la Ley de Concordia. "Como maniobra no ha colado, ha sido un poco burda, porque es un asunto ya decidido por la Mesa", ha afirmado.

Miriam Chacón ICAL El consenso entre Mañueco y la oposición se aleja tras unas reuniones infructuosas

Igea ha asegurado que la situación del Parlamento es "completamente delirante" y que la actitud del PP ha sido de "desvergüenza absoluta". "Decir que lo que era buenísimo hace seis meses hoy no es conveniente. Esta situación es absolutamente inaceptable y huele a elecciones a corto", ha señalado.

El procurador ha asegurado que Mañueco "no tiene vergüenza, no tiene dignidad y todo le vale". "Mañueco debería desaparecer de la política, es absolutamente infumable lo que está sucediendo", ha añadido.

Un episodio "delirante"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha calificado lo sucedido este jueves como "uno de los episodios más delirantes y lamentables" de las Cortes. "Hace unos meses estaba conforme con la legalidad de la misma y ahora el PP se desdice y pide el dictamen del Consultivo", ha afirmado.

Fernández ha asegurado que "esto pone de manifiesto que Mañueco es un trilero y un impresentable" y ha anticipado que "en mayo o junio de 2025 habrá elecciones autonómicas". "Mañueco es el que decide, el chapucero, y luego manda a la guerra a soldados que acaban haciendo el ridículo más espantoso", ha dicho.

El procurador de Unidas Podemos ha señalado que existe "una situación de ruptura provocada por el PP, que intenta alejarse de las posiciones de Vox y quiere soltar amarras" y ha asegurado que "es evidente que no va a haber presupuestos autonómicos".

Además, ha denunciado que no se ha convocado la Comisión del Procurador para tratar el régimen de incompatibilidades en la Cámara. "Es algo muy grave que vulnera el reglamento", ha afirmado, asegurando que debería saberse si en las Cortes "hay procuradores que han incumplido el régimen de incompatibilidades".