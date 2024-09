Gallardo, decepcionado tras la reunión con Mañueco: "Quiere que Vox le expida un cheque en blanco"

El portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, ha asegurado que la reunión con Mañueco "no ha sido provechosa". "Quiere que Vox le expida un cheque en blanco", ha afirmado, asegurando que el presidente "no ha querido hablar de presupuestos" y ha sacado "asuntos agotados" como la amnistía o el Corredor Atlántico.

Además, ha asegurado que, cuando Vox ha querido sacar otras cuestiones como vivienda, despoblación, familia o inmigración les ha dicho que "hoy no era el día". Gallardo ha señalado, además, que le ha vuelto a preguntar por su política migratoria y por la Ley de Concordia y que, al igual que en el pleno, no le ha respondido.

[Mañueco resiste el primer asedio de PSOE y Vox y marca el camino hacia un final de legislatura tranquilo]

"Seguimos con muchas dudas", ha afirmado, asegurando que Mañueco quiere que Vox "le expida un cheque en blanco" y que "no va a contar con él". "Vox no va a regalar sus votos", ha añadido, apuntando que parece que Mañueco está esperando "indicaciones de Madrid para ver como serán sus relaciones con los grupos".

Gallardo ha asegurado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hizo todo lo posible para "torpedear" el pacto de Gobierno roto en julio y ha afirmado que si Mañueco les convoca para hablar de las preocupaciones de los ciudadanos estarán ahí. "No queremos participar callados y sin decir nada", ha dicho.

[Mañueco advierte a PSOE y Vox antes de las reuniones: "Se verá quién trabaja por CyL y quién por sus jefes de Madrid"]

El portavoz de Vox ha insistido en que la reunión de este lunes no ha servido para "despejar la duda" sobre la Ley de Concordia. "No sabe si quiere votar a favor de una ley que ellos mismos han contribuido a diseñar", ha afirmado, asegurando que Vox tiene "la mano tendida" pero que no lo hará si recibe "patadas en la espinilla".

De cara a los presupuestos, Gallardo ha asegurado que su intención a que una parte sustancial de sus propuestas tengan reflejo en los presupuestos aunque no marcará líneas rojas de antemano. Sobre un posible adelanto electoral, ha asegurado que solo Mañueco sabe lo que quiere hacer.