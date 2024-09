La Ley de Concordia, en el aire: el PP siembra ahora dudas sobre su aprobación

La aprobación de la Ley de Concordia está cada vez más en el aire. El portavoz del PP en las Cortes −partido que firmó, diseñó y presentó con Vox la norma hace solo cinco meses−, Ricardo Gavilanes, no ha confirmado que la norma vaya a ir al próximo pleno y ha planteado la posibilidad de que "salga o no adelante".

Gavilanes ha negado que prometiese a Vox que el PP apoyaría su inclusión en el orden del día del próximo pleno, como aseguró previamente el portavoz de Vox, Juan García-Gallardo. "No es cierto", ha asegurado tras reunirse con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el marco de los encuentros de este lunes.

El portavoz popular ha señalado que "es un tema que se dilucidará en la Junta de Portavoces", que "no es algo prioritario" y que "se irá viendo, en el momento oportuno y correspondiente, si se llevará o no en el punto del día en esa próxima Junta de Portavoces", donde se valorará "la posibilidad de que salga o no adelante".

"No es lo que se ha hablado con el presidente", ha insistido Gavilanes, que ha recordado que se trata de una proposición de ley "pactada cuando se gobernaba de forma conjunta" entre PP y Vox pero que "ahora no, y habrá que valorar las posibilidades de que se lleve a esa Junta de Portavoces, si procede o no procede”.

Además, ha insistido en que "no hay una posición" fijada en el Grupo Parlamentario Popular al respecto de una norma que los populares elogiaron y calificaron de positiva en multitud de ocasiones cuando compartían Ejecutivo con Vox.

Pactos

En cuanto a la reunión mantenida con el presidente de la Junta, Gavilanes ha valorado que la finalidad haya sido "avanzar en aquellos pactos que beneficien a las personas de Castilla y León" puesto que para su partido "lo principal son las personas".

Por ese motivo, ha instado al resto de grupos a "trabajar por el beneficio de Castilla y León" frente a las "declaraciones que tiran de argumentarios de Ferraz o de la sede de Vox en Madrid" y que van "en contra de los castellanos y leoneses".

En ese sentido, ha reivindicado que los temas expuestos por el presidente de la Junta "importan mucho" a los ciudadanos de la Comunidad como es la "infrafinanciación en servicios básicos esenciales de 395 millones de euros anuales" en Castilla y León, ante lo que ha reivindicado una "financiación adecuada" para la Comunidad.

Una financiación que, a su juicio, está poniendo en peligro el pacto entre PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que va a "mejorar sustancialmente a esa comunidad en detrimento de los castellanos y leoneses".

"Por eso queremos que se aborde, por parte del presidente, este problema tan importante", ha señalado el portavoz del PP en las Cortes, que ha reclamado soluciones al Estado para "abordar el problema sanitario" por la falta de médicos en Castilla y León.